Danny Röhl rejoint l’équipe d’entraîneurs de l’Allemagne en tant qu’assistant de Hansi Flick

Selon un communiqué de la DFB, Danny Röhl et Marcus Sorg ont été annoncés comme les nouveaux entraîneurs adjoints du Bundestrainer Hansi Flick au sein de l’équipe nationale d’Allemagne. L’ancien analyste vidéo du Bayern Munich, Röhl, a signé un accord qui durera jusqu’en 2024, année au cours de laquelle l’Allemagne accueillera la prochaine édition du Championnat d’Europe.

“Je suis ravi que Danny Röhl me rejoigne dans l’équipe d’entraîneurs de la DFB”, a déclaré Flick dans un communiqué publié sur le site Web de la DFB. “Je suis ravi d’avoir à mes côtés deux experts confirmés, Danny Röhl et Marcus Sorg, pour relever les défis à venir avec l’équipe nationale.”

Pendant ce temps, Andreas Köpke quittera Die Mannschaft après dix-sept ans de service. La nouvelle sera une surprise étant donné que le joueur de 59 ans devait rester l’entraîneur des gardiens du capitaine Manuel Neuer et co. sous Flick.

Photo de Lars Baron – FIFA/FIFA via .

« Je suis convaincu que Hansi Flick pourra continuer dans cette veine et mener à nouveau l’Allemagne vers la gloire. Cependant, cela nécessite un nouvel élan, c’est pourquoi j’ai décidé de me retirer », a expliqué Köpke. « Je souhaite à Hansi et à son équipe tout le meilleur et bonne chance pour les défis à venir. »

L’Allemagne annoncera le successeur de Köpke dans les semaines à venir.