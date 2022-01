Danny Rose prêt pour la répétition de Tottenham Hotspur Turmoil à Vicarage Road

Les trois dernières saisons de Danny Rose n’ont été que calamiteuses: de sa tristement célèbre chute sous Jose Mourinho (et largement sous les projecteurs en raison de la série Amazon All or Nothing) à son exclusion totale de l’équipe des Spurs la saison dernière, à maintenant décevant à Vicarage Road, l’ancien joueur de l’équipe internationale d’Angleterre à 29 sélections pourrait voir le temps de sa carrière de joueur se terminer rapidement.

Danny Rose Drame à Watford

Mauvais début de saison et remplacement déjà acheté

Depuis qu’il a rejoint Watford en tant qu’agent libre dans la fenêtre de transfert d’été, l’arrière gauche est apparu hors de forme (en particulier pour une équipe de Claudio Ranieri pressante) et n’a pas montré de signes de l’ancienne version de lui qui a éclaté en deux Premier ministre successifs. Équipe des saisons de la Ligue. Selon Sky Sports, Rose a été informé qu’il ne participerait pas à Watford pour le reste de la campagne.

Lors de ses huit matches de Premier League cette saison, Watford n’a récolté que quatre points et encaissé 16 fois. Sa mauvaise performance contre Manchester City, lorsqu’il a montré Bernardo Silva sur son pied gauche préféré pour mener au troisième but du match du leader de la ligue, incarne son séjour dans le Hertfordshire.

Les Hornets ont abordé les difficultés de l’arrière gauche de cette saison en recrutant Hassane Kamara de l’OGC Nice, un joueur qui est susceptible de s’intégrer immédiatement dans la formation de départ.

Danny Rose dans une controverse similaire à celle d’avant

Watford autorise Rose à quitter cette fenêtre de transfert, mais des sources affirment que le joueur de 31 ans hésite à partir et que les Hornets ne le forceront pas à le faire. Il lui reste encore un an et demi de contrat.

Toute sa saison 2020/21 avec Tottenham a été passée hors de la première équipe, sa seule action étant à venir avec leur équipe U23. Les Hornets devant nommer une équipe de 25 hommes à la fin de la fenêtre de transfert, avec Kamara et Adam Masina comme options d’arrière gauche, il est probable que Rose sera complètement omise. Ainsi, il se retrouvera probablement hors du football senior pour le reste de cette saison, et qui sait ce qui se passera la prochaine campagne.

Sa tentative de redécouvrir sa forme ancienne à Vicarage Road avait du sens pour toutes les parties impliquées à l’époque. Malheureusement pour tous les deux, le pari que Rose serait en mesure de trouver son meilleur n’a pas porté ses fruits. Seul le temps nous dira où se situe l’avenir de Rose, que ce soit dans un rôle d’entraîneur ou une dernière opportunité en tant que joueuse ailleurs.

