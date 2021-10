Danny Willett est le leader des Alfred Dunhill Links après la troisième journée

Danny Willett lors de la troisième journée des Alfred Dunhill Links. © Golffile | Thos Caffrey

Danny Willett (-14) partira demain dans le Vieux cours de St. Andrews comme grand favori pour remporter la vingtième édition du Liens Alfred Dunhill. L’Anglais, qui ne vivait certainement pas son meilleur moment (il venait de rater trois coupes lors de ses quatre dernières apparitions), a signé aujourd’hui un puissant 66 sur le Vieux parcours et entamera la manche finale avec trois coups d’avance sur ses poursuivants immédiats, les anglais Hatton et Bland et les irlandais Lowry et Murphy. De tous, rappelons-nous que Hatton se battra pour ajouter sa troisième victoire à cet événement au cours des cinq dernières années.

Maintenant que la gueule de bois de Ryder lui donne toujours un coup de pied dans la queue, le nom de Willett s’impose comme l’un de ces acteurs clés que le golf européen doit avoir à son meilleur pour faire face à la puissance que les Américains affichent aujourd’hui. Pour l’instant, l’Anglais tentera demain d’ajouter son huitième triomphe sur le circuit européen. Ses trois dernières victoires ont été tape-à-l’œil (Augusta Masters 2016, Finale de Dubaï 2018 et BMW 2019 à Wentworth), ce qui nous rappelle de quoi ce joueur est capable quand il se sent bien. Comme il n’a que 33 ans, on pourrait encore le voir défendre les couleurs du Vieux Continent… De toute façon, tout le monde sait ce qui peut arriver dans les deux prochaines années, mais il n’est pas mal de se souvenir dans les moments difficiles de ce sac d’excellent joueurs avec qui l’Europe pouvait compter.

Aujourd’hui la journée a été compliquée dans toutes les places (Old course, Carnoustie et Kingsbarns) au fur et à mesure que la journée avançait et que l’eau apparaissait, bien que les difficultés n’aient pas atteint la catégorie de l’escabechina vendredi, puisque près de soixante-dix joueurs ont réussi à battre le terrain , étant Richard Bland le meilleur de tous, avec une carte de 64 coups à St. Andrews.

La performance de Adri Arnaüs (-9, aujourd’hui de retour de 66 à Kingsbarns), qui est revenu en haut du tableau et qui, après tout, ne partira qu’à deux coups de la deuxième place. Si Willett n’a pas sa journée demain, Arnaus entrerait dans toutes les poules tête la première, donc ses chances de victoire sont toujours constantes et solides. Il reste à voir comment Adri gère ou dribble cette irrégularité galopante qui conduit si souvent ce joueur sur la voie de l’incertitude. Aujourd’hui s’est terminé avec deux birdies sur les trous 8 et 9 de Kingsbarns pour vraiment entrer dans la bagarre.

Ils ont également gagné des positions Adrien Otaegui (-6), Alvaro Quiros (-5) et Jorge Campillo (-4), avec de bons tours en dessous du pair, même s’il ne semble pas qu’aucun d’entre eux puisse vraiment figurer parmi les candidats à la victoire finale. En tout cas, à ce stade de la saison, tous les efforts sont limités pour gagner des places dans les différents classements. Otaegui, par exemple, se bat farouchement pour entrer dans une finale de Dubaï où il a brillé à d’autres occasions. Et Quirós a besoin d’une belle fin d’année pour ne pas rétrograder dans le circuit en 2022.

Consultez les résultats en direct ici