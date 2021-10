Danny Willett remporte Dunhill en Ecosse, son 8e titre sur l’European Tour

L’anglais Danny Willett, deux ans et onze jours plus tard, il remporte à nouveau un tournoi de la Circuit Européen, ajoutant déjà son huitième, après avoir été fait ce dimanche, avec un total de 270 coups (-18), avec le Liens Alfred Dunhill, qui se jouait en alternant les parcours écossais du Old Course à St. Andrews, Carnoustie et Kingsbarns.

Avec tous les joueurs, comme c’est la tradition, face à la dernière journée dans la Cuna del Golf (Saint Andrews), et avec du vent, Willett a suffi à contrôler et rendre efficaces les trois coups d’avantage avec lesquels il a quitté le dernier tour. Il était toujours en tête, parfois perturbé par son compatriote Richard Bland, qui était même égal après cinq birdies dans les neuf premiers trous, mais qui est tombé dans les dernières finales.

Puis Willet, né à Sheffield il y a 33 ans, est devenu plus cérébral et a su conserver son avantage aux coups, cette fois sur le Suédois Joakim Lagergren, son poursuivant immédiat. Une quatrième carte avec 68 coups a suffi (-4) pour Gagnante du Masters Augusta 2016 de soulever à nouveau un trophée, ce qu’il n’avait plus fait depuis le 22 septembre 2019, date à laquelle il avait remporté le Championnat BMW PGA, après un duel final passionnant avec les Espagnols Jon Rahm.

La deuxième place était partagée par Lagergren, avec un score final de 66 coups (-6) et l’Anglais également Tyrell Hatton, avec un 67, ce qui leur laisse deux coups derrière Willet.

Le meilleur espagnol était Jorge Campillo, à la dix-septième place partagée, avec un total de 279 (-9), après un 67 lors de cette dernière journée. Adri Arnaüs, avec deux birdies et un bogey pour les neuf premiers, et deux bogeys dans le second, il a crevé avec un 73 (+1) qui l’a laissé en vingt-quatrième position (280); Adrien Otaegui et Alvaro Quiros Ils ont clôturé avec 281.