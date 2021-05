Danone surprend tout le monde et supprime la date de péremption de tous ses yaourts | Vie

L’étiquetage des yaourts Danone changera dans les mois à venir et la date de péremption sera remplacée.

Des questions telles que savoir s’il est bon de manger du yaourt périmé ou combien de temps il peut rester au réfrigérateur avant de le consommer seront encore plus fréquentes après le changement que Danone apportera à ses yaourts dans les mois à venir. La date d’expiration disparaîtra de l’emballage et sera remplacée par une autre plus approprié.

Comme annoncé par le PDG de la filiale espagnole Danone, Paolo Tafuri, la date d’expiration des yaourts sera prochainement sera remplacé par une date de péremption, comme indiqué dans Expansión. Un petit changement de nuances qui peut être un peu déroutant pour certains clients, mais qui a son explication.

La raison bat les changements de production qui ont permis l’utilisation de ferments plus robustes qui prolongent la durée de vie des yaourts; c’est-à-dire le temps qu’ils restent suffisants pour être consommés. Cette modification touche déjà 40% des produits.

Dans les yaourts des marques Danone, Activia et Oikos, le changement d’étiquettes sera vu à partir de septembre. L’objectif ne sera pas seulement de fournir des informations plus appropriées au nouveau contexte, il aura également à voir avec la durabilité.

Cela permettrait de lutter contre le gaspillage d’aliments propres à la consommation. L’objectif est que au cas où le temps serait écoulé, la personne sent ou goûte le yaourt pour vérifier son statut, comme cela se fait avec d’autres aliments, au lieu de le jeter directement à la poubelle.

Écrire la date de péremption au lieu de la date d’expiration dicte moins de sévérité en termes de consommation possible et avec les yaourts, il est facile de vérifier s’ils sont en bon état.

Bref, un changement qui s’en vient motivé par l’adaptation à l’industrie et le nouveau système de production, qui recherche une consommation plus durable, si peu de problèmes peuvent être mis à la date d’expiration n’apparaît plus.