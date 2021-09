in

Mission : Impossible 7 est toujours en production, et il semble qu’une nouvelle cascade insensée soit ajoutée au prochain film chaque semaine. Chaque fois que nous pensons avoir vu Tom Cruise tout faire, il augmente la mise et nous prouve à maintes reprises que nous faisons quelque chose d’audacieux. Maintenant, Tom Cruise a été filmé en train d’effectuer une autre cascade dangereuse, et il réussit bien sûr comme si ce n’était pas grave.