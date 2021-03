« Dans ‘Big Brother’, ils m’ont donné à consommer pour voir mon attitude »

Dakota tarraga Il est l’une des personnes dont on se souvient le plus pour son temps dans le programme Grand frère où il montra son conflit et acquit une renommée qui plus tard l’a amenée à participer à des émissions de téléréalité telles que Les survivants.

Ce vendredi, Tárraga a été interviewé à La Nova Normalitat, un magazine de la chaîne catalane TeveCat, où il n’a pas laissé les téléspectateurs indifférents avec ses déclarations énergiques sur le programme qu’il a présenté sur Cuatro Pedro Garcia Aguado.

Arnau Vila, l’un des collaborateurs de La Nova Normalitat, a été très direct en demandant à Tárraga si ce qui était vu dans ce programme « tu l’as fait à tes parents tous les jours ».

« Voyons voir, contrôle. Pour moi, quand c’est venu Le frère ainé, mon problème était la consommation. Ensuite ils m’ont donné à consommer pour voir comment était mon attitude vrai, parce que c’était mon problème », répondit Tárraga devant le visage incrédule du collaborateur.

Face à cette situation, le présentateur Miquel Valls a tenté de rediriger l’interview pour empêcher l’ex-survivant de continuer à parler de ce sujet. « Baissons un peu le ton de la vie. Je pense que c’est très bien que toutes les questions puissent être posées, mais j’aime mieux le Dakota excité, le drôle Dakota », a déclaré Valls.

Plus tard, après le tollé généré dans les réseaux à la suite de ces déclarations sur Big Brother, Dakota Tárraga a voulu clarifier la question sur Instagram. «Je veux dire et que ce soit clair, que cela reste dans le dossier parce que si je suis connu, ce n’est pas pour être un menteur, Grand frère, pour moi les deux premiers jours ils m’ont payé pour la boisson« , a assuré.

En ce sens, il a indiqué que son problème « était l’alcool », et que le mot «consommation» ne faisait pas référence à «l’ecstasy et autres» drogues.

La jeune femme a défendu que si elle « avait un problème d’alcool, les deux premiers jours ils ont vu ma réaction à l’alcool, ce que je supposais. « Le participant de Grand frère Il a également déclaré que « d’autres avaient des problèmes d’obésité et qu’ils payaient sa nourriture », a-t-il réglé.