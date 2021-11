Dans Bitcoin 2022, il y aura un festival de musique, allez-vous le manquer ?

Récemment, un communiqué de presse a été envoyé à CryptoTrend par BTC Media annonçant le premier festival de musique lié au Bitcoin (BTC). On vous dit tous les détails !

Le festival de musique Sound Money Bitcoin arrive bientôt

Selon le communiqué de BTC Media, organisateur de Bitcoin 2022, le festival de musique aura lieu pendant la conférence ; en fait, cela fera partie de la clôture. Il aura donc lieu le samedi 9 avril au Pride Park du Miami Beach Convention Center.

Mais qu’est-ce que Bitcoin 2022 ? Et pourquoi y aura-t-il un festival de musique ? Selon la page officielle de l’événement, il est décrit comme le plus grand rassemblement Bitcoin au monde. Il y aura des conférenciers importants, des sponsors et divers invités de renom au sein de la communauté crypto. Et pour sa part, Bitcoin Inc est la société mère derrière la conférence.

Une information très importante est que la mission de Bitcoin Inc est de « propulser le monde vers l’hyperbitcoinisation ». Par conséquent, le Sound Money Fest (SMF) sera une célébration de l’adoption du Bitcoin.

Où puis-je acheter les billets ?

Étant donné que le festival de musique fera partie de Bitcoin 2022, les billets du festival incluent l’admission générale à l’ensemble de la conférence. Cependant, ils peuvent également être achetés individuellement via BTC Media ici.

Un aspect très important est que le Sound Money Fest sera un événement qui, comme Bitcoin, n’est pas exclusif. La communauté Bitcoin est reconnue pour sa diversité et le festival de musique proposera donc 17 performances qui incluent des genres variés ; y compris la pop, la k-pop et la musique alternative.

Ainsi, les billets Sound Money Fest sont disponibles avec des laissez-passer exclusifs pour le festival à partir de 99 USD. Alors que les laissez-passer d’admission générale à Bitcoin 2022 commencent à 499 USD, ces billets incluent l’accès à l’ensemble du congrès et du festival.

Une information très importante ! Les organisateurs de Bitcoin 2022 ont assuré qu’ils offriront des billets gratuits et subventionnés aux contributeurs de l’événement et aux étudiants de l’open source Bitcoin. Les détails sur ce sujet seront annoncés sous peu.

Bitcoin 2022 en vaudra-t-il la peine ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans CryptoTrend, les conférences Bitcoin sont des points de concentration pour apprendre et développer l’industrie de la cryptographie. Assister à une conférence vous permet d’apprendre des experts du marché de la cryptographie et de découvrir de nouveaux projets qui pourraient avoir du potentiel.

Par exemple, Bitcoin 2021 a réussi à concentrer plus de 12 000 personnes de l’industrie de la cryptographie à Miami et les organisateurs soulignent que ce nombre passera à plus de 30 000 d’ici Bitcoin 2022.

Par conséquent, l’événement impliquera différents panels avec des experts, des discussions, des événements de réseautage, des spectacles en direct, des divertissements, des cadeaux et bien plus encore.

Nous avons précédemment noté que le Sound Money Fest clôturera Bitcoin 2022, cependant, l’événement commencera le 6 avril. Ce jour-là, la finance, la technologie financière et les infrastructures énergétiques convergeront avec l’écosystème Bitcoin.

Selon le communiqué de presse, l’événement accueillera plus de 6 000 leaders mondiaux de l’industrie, 80 conférenciers, 4 000 entreprises et une journée de présentations dans le but de fournir une plate-forme à la prochaine génération d’entreprises Bitcoin.

C’est-à-dire que l’événement ne sera pas limité exclusivement aux experts de l’industrie de la cryptographie ou aux entreprises liées à l’écosystème. Au contraire, Bitcoin 2022 ira beaucoup plus loin et touchera de multiples secteurs de l’économie pouvant converger avec l’écosystème Bitcoin.

« Dans Bitcoin 2021, nous avons hué, applaudi, ri et pleuré », a déclaré David Bailey, PDG de BTC Media et organisateur d’événements. «La conférence a couvert le spectre émotionnel et l’événement 2022 fera de même. Cette conférence va attirer l’attention du monde. Montrons-leur ce que signifient vraiment la liberté, la souveraineté et la prospérité. Achetez vos billets aujourd’hui et nous vous verrons à Miami. »

Rencontrez BTC Media !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, BTC Media est une société de médias liée au Bitcoin. C’est une entreprise qui opère à l’échelle mondiale, mais est basée à Nashville, Tennesse. Un fait très curieux est que cette ville est précisément connue pour sa musique aux États-Unis.

BTC Media est en charge de la collecte et de la diffusion des informations, de l’éducation et de la recherche qui contribuent à façonner les systèmes financiers du futur.

Ainsi, dans cet esprit, ses clients vont des petites entreprises technologiques aux titans financiers du Fortune 500.

Ainsi, BTC Media tient le monde informé grâce à des produits et services qui incluent Bitcoin Magazine, Bitcoin et The Distributed Ledger. En conséquence, ils fournissent les publications en monnaie numérique les plus lues sur la planète, ainsi que des informations multimédias et des services éducatifs sur la technologie financière. Vous pouvez trouver plus d’informations sur BTC Media ici.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport