Dans Bold Move, Netflix a annulé non pas une mais trois émissions en une semaine

Une chose à noter est que pendant des années, les réseaux se sont engagés – et continuent de le faire – à signer un pilote pour une série avant de décider de donner ou non le feu vert d’un projet à une série. Netflix fait les choses différemment. Le streamer d’abonnement se connecte généralement pour une première saison entière plutôt que de déverser de l’argent dans des pilotes qui pourraient ne jamais arriver à la série. Cela signifie que les fans auront toujours une saison complète d’un spectacle avant qu’il ne soit finalement annulé, mais du côté négatif, cela signifie que nous verrons probablement beaucoup plus d’émissions être annulées après une saison. Préparez-vous à ce que plus de pansements soient arrachés.

En attendant, vous pouvez voir quelles autres émissions de la première saison Netflix propose notre calendrier complet pour 2021.