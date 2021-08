Dans “Bromance” de Josh Altman avec l’ex MDLLA Enemy Josh Flagg

Ces Bravolebrities sont officiellement passés d’ennemis à ennemis à besties certifiées !

Star de Los Angeles à un million de dollars Josh Altman s’ouvre sur sa surprenante bromance avec l’ancien ennemi de la télévision Josh flagg. Les co-stars sont passées de rivales amères à meilleures amies en double rendez-vous. Zut, Flagg a même giflé Altman lors d’un combat explosif de la saison six. Mais tout cela a changé.

En discutant de la première de la saison 13 de MDLLA la semaine prochaine, Altman a dit à E! News, “C’est assez amusant de voir comment le monde change, non seulement dans l’immobilier, mais aussi les gens et comment ils évoluent et comment les relations évoluent.”

« Si les gens demandaient il y a quelques années si chaque relation [on the show] seraient en fait de bons, nous les giflerions probablement comme si j’avais été giflé il y a des années, ou leur aurions dit qu’ils étaient fous », a déclaré Altman en riant lors d’une conversation exclusive.

Il a poursuivi son amitié avec Flagg : “C’est drôle, à cause de COVID, nous avions évidemment passé beaucoup de temps à la maison et nous vivions à deux pas l’un de l’autre. Juste avant la pandémie, nous avions co-listé un accord à la télévision et évidemment dans la vraie vie, et je ne sais pas, peut-être parce que nous sommes juste différents à ce moment de notre vie, c’était en fait très amusant de le faire. »