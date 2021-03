Dans ce moment, commence à écrire de la nouvelle musique pendant la pandémie

Lors d’une apparition dans l’épisode de jeudi dernier (25 mars) de SirusXMde « Trunk Nation avec Eddie Trunk », À CE MOMENT chanteuse Maria Brink On lui a demandé si elle et ses camarades de groupe avaient utilisé le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur de la nouvelle musique. Elle a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Là [are] conversations en cours et musique en cours de création. Nous avons eu le temps de construire enfin des studios de musique dans nos maisons. Je pense que nous sommes sur la même longueur d’onde que tout le monde. Et nous avons eu le temps d’autonomiser notre entreprise de nombreuses façons, d’apprendre beaucoup du côté commercial que nous ne comprenions pas ou ne connaissions pas toujours et nous plongions vraiment dans l’entreprise dans son ensemble. Je pense que nous avons beaucoup travaillé pour responsabiliser le groupe. Nous avons des collaborations sympas que nous faisons actuellement, et nous commençons à écrire de la nouvelle musique. Donc, ça se passe définitivement.

« Tout ce temps est passé, et tout le monde se sent tellement en ce moment », a-t-elle poursuivi. «Je pense que nous avons tous tellement d’émotion, c’est donc le moment idéal pour tous les artistes – ou peintres ou qui que ce soit – de s’exprimer, car ils sont remplis de toutes sortes de choses. C’est le rêve des artistes. Ils veulent un cœur brisé ou une sorte de tragédie – même chose avec les poètes – pour faire du bon art. «

Quant à savoir si À CE MOMENT pensé à organiser une diffusion en direct pendant la pandémie, guitariste Chris Howorth a déclaré: « En fait, nous en avons beaucoup parlé au début, et nous allions et venions sur certaines idées. Et puis nous avons décidé que nous étions un groupe visuel et nous voulons tout présenter de telle manière que Je n’avais pas l’impression que les cubes à l’écran allaient fonctionner pour À CE MOMENT. Nous avons donc commencé à chercher d’autres moyens de le faire: le contenu. Nous avons également eu l’album qui était sorti, et nous avons sorti quelques vidéos tout au long de la pause à ce sujet, donc cela a aidé à assouvir un peu notre besoin de faire des choses. Mais nous en sommes maintenant à ce stade où nous devons être en tournée. Les choses s’améliorent. Cela fait une année complète et il n’y a plus d’attente. Et nous ne voulons toujours pas faire de livestream, parce que nous savons que nous partons en tournée – nous le sentons dans nos tripes – en été / automne. «

À CE MOMENTtournée américaine avec BLACK VEIL BRIDES, DED et RAVEN NOIR, qui devait initialement démarrer en mars dernier, se déroulera désormais « à la fin de l’été, au début de l’automne », selon Howorth. Le trek durera « neuf semaines et demie » et verra tous les groupes se produire dans des salles à « 100 pour cent de capacité ».

À CE MOMENTle dernier album de « Mère », est sorti le 27 mars 2020. Le disque a de nouveau été enregistré à The Hideout Recording Studio à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko. Le LP contient trois couvertures, dont le BANDE DE STEVE MILLERde « Voler comme un aigle » et REINEde « Nous allons vous bercer », qui propose une sauvegarde vocale de HALESTORMde Lzzy Hale et THE PRETTY RECKLESSde Taylor Momsen.

