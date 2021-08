Dans cette manie du NFT, OpenSea représente 98% du volume du marché ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Le marché des jetons non fongibles connaît un rallye sans précédent, enregistrant de nouveaux jalons chaque jour qui passe. Les histoires d’arts numériques vendus et arrachés à des prix exorbitants ont fait les gros titres de tous les médias, incitant tout le monde à se demander s’il s’agit d’une nouvelle bulle.

Néanmoins, la principale place de marché NFT, OpenSea, a accueilli presque tout le volume des transactions du marché. Selon Nate Chastain, responsable des produits chez OpenSea, la plate-forme gère désormais 98% de tout le volume du marché.

OpenSea a réussi à traiter plus d’un milliard de dollars de transactions pour la première fois fin juillet. Auparavant, la société avait négocié un peu plus de 24 millions de dollars pour l’ensemble de 2020. Cependant, avec le battage médiatique de NFT de plus en plus fort chaque jour, la société a récemment dépassé les 2 milliards de dollars de volume de transactions mensuel.

Les NFT ont connu une forte croissance plus tôt cette année, alors qu’un certain nombre d’artistes de renom et de célébrités célèbres se sont lancés dans ce marché émergent et ont sorti leur première œuvre d’art numérique. De nombreux NFT ont été vendus à des prix époustouflants, avec un NFT de l’artiste Beeple acquis pour environ 70 millions de dollars, marquant le NFT le plus cher jamais vendu.

OpenSea a désespérément besoin de plus de personnel

L’équipe derrière le marché NFT leader qui gère environ 98% du volume des échanges d’art numérique se compose de seulement 37 personnes, selon Chastain. Dans un tweet récent, Chastain a déclaré qu’ils devaient “augmenter le recrutement chez OpenSea”.

À ce jour, OpenSea a publié plus de 20 postes à la recherche de personnes prometteuses. Les emplois sont dans une variété de catégories, y compris le développement des affaires, l’ingénierie, la finance, le marketing, et plus encore. “Essayer de compléter notre processus d’embauche par un recrutement de guérilla en raison du besoin pressant de main-d’œuvre”, a déclaré Chastain.

Chastain a même attribué des bonus de parrainage à ceux qui peuvent recommander des ingénieurs ou des concepteurs de produits prometteurs à l’entreprise. « Payera 1 ETH à toute personne qui nous met en contact avec des ingénieurs ou des concepteurs que nous embauchons », a-t-il tweeté.

Actuellement, le volume des transactions hebdomadaires pour les NFT est d’un peu plus de 600 millions de dollars. En comparaison, le volume hebdomadaire des transactions était inférieur à 20 millions de dollars il y a à peine trois mois.

À la mi-août, la société géante de technologie de paiement Visa a acheté un CryptoPunk pour 49,5 Ethereum, équivalant à environ 150 000 $. L’achat a stimulé une augmentation de la demande et du prix des CryptoPunks, qui étaient déjà très populaires parmi la communauté crypto.

“Nous avons estimé que CryptoPunks serait un excellent ajout à notre collection d’artefacts qui peuvent représenter et célébrer le passé, le présent et l’avenir du commerce”, a déclaré Visa, commentant l’achat.