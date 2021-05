Dans combien de temps pouvons-nous nous attendre à ce que les QB recrues de la NFL commencent?

Avec le calendrier de la NFL 2021 maintenant publié et nos matchs que nous avons hâte de mettre en évidence, nous pouvons maintenant nous concentrer sur ce qui pourrait se passer cette saison. Il y a beaucoup de pronostics à faire pour savoir si les équipes seront bonnes ou mauvaises, et qui pourrait hisser le trophée Lombardi en février, mais pour certaines des pires équipes de la NFL d’il y a un an, les fans attendent maintenant avec impatience de voir leurs nouveaux débuts.

Cinq quarts ont été pris dans les 15 premiers choix de 2021, deuxièmes seulement à 1983 lorsque six passants ont été pris au premier tour. Ce repêchage de 83 nous a donné des légendes comme John Elways, Dan Marino et Jim Kelly – mais aussi Todd Blackledge, Tony Eason et Ken O’Brien, d’énormes déceptions par rapport au trio de Hall of Famers. Le temps nous dira où s’inscrit la classe de 2021 dans l’histoire de la NFL, mais nous pouvons faire des suppositions assez raisonnables sur le moment où ces recrues s’habilleront et commenceront.

Trevor Lawrence, Jaguars de Jacksonville

Celui-ci est un verrou très facile. À moins que quelque chose de dramatique ne se produise au camp d’entraînement, nous verrons Lawrence à partir de la semaine 1. Il est peut-être un peu tôt pour larguer Gardner Minshew aussi rapidement, mais depuis que Jacksonville a obtenu le premier choix au classement général, ils se tournent vers un avenir. avec Lawrence sous le centre.

Les perspectives de cette classe se répartissaient en grande partie dans deux camps: la NFL prête et les projets risqués à la hausse. Lawrence s’est parfaitement séparé du milieu, offrant la possibilité de commencer dès le premier jour et beaucoup d’espace pour évoluer dans la ligue et devenir encore meilleur qu’il ne l’est maintenant.

Début prévu: semaine 1

Zach Wilson, Jets de New York

Je serai le premier à dire que je ne suis pas le plus grand fan de Wilson en tant que prospect. En le repérant avant le repêchage, j’ai vu les éclairs de capacités auxquels les gens croient, mais aussi certaines habitudes inquiétantes qui doivent être encadrées. Il adore lancer des passes 50/50 et faire confiance à ses récepteurs, ce qui est génial si vous jouez pour BYU contre de terribles adversaires et que vous savez que vos récepteurs ont un avantage athlétique, mais il sera presque impossible de le faire de manière fiable. la NFL. Je remarque aussi une tendance à décoller et à inventer son propre jeu un peu trop souvent, plutôt que de suivre sa progression complète.

Cela dit, les Jets font confiance à Wilson – et n’ont littéralement aucun autre quart-arrière sur la liste. Cela changera avant le début de la saison, mais à moins que Wilson ne lutte sérieusement au camp d’entraînement, l’équipe semble à l’aise de le jeter là-bas et de voir s’il peut couler ou nager.

Début prévu: semaine 1

Trey Lance, 49ers de San Francisco

Après des mois de rumeurs sur la direction que prendraient les 49ers dans le repêchage, ils ont fini par utiliser le potentiel de hausse de Trey Lance sur le Mac Jones, prêt pour la NFL, à plafond bas.

Il y a beaucoup à relier sur le potentiel de Lance dans la NFL, mais il n’est pas encore tout à fait prêt à mettre une équipe sur ses épaules. Avec les Niners ayant Jimmy Garopollo sous contrat, il y a la liberté de faire asseoir Lance pendant un an et de le laisser apprendre le système, mais quelque chose me dit qu’ils vont s’impatienter.

Je ne pense pas que San Francisco ait suffisamment d’outils pour gagner de manière cohérente avec Jimmy G sous le centre, et ils ne le font pas non plus – sinon ils n’auraient pas échangé contre Lance. Je pense qu’il monte sur le banc pendant quelques semaines, puis obtient le signe de tête.

Début prévu: semaine 7

Je vois un endroit parfait ici pour faire la transition. Les 49ers sortiront une semaine de congé, puis auront une longue semaine d’entraînement avant d’affronter les Colts sur Sunday Night Football. Les Colts sont bons, sans aucun doute, mais c’est le genre de jeu de milieu de gamme parfait pour mettre un quart-arrière. Cela donne à Lance quelques mois pour montrer ce qu’il peut faire, puis être prêt pour 2022.

J’ai demandé à Kyle Posey de Niners Nation ce qu’il pensait du moment où Trey Lance allait commencer.

«La grande question parmi les fans des 49ers est de savoir quand Trey Lance prendra-t-il le relais de Jimmy Garoppolo? Tout le monde a la semaine 8 encerclée sur le calendrier, et pour une bonne raison. À Halloween, il y a un match potentiel entre le choix de première ronde des Chicago Bears, Justin Fields et Lance. Ce serait une surprise si Lance devait commencer la semaine 1. Alors qu’il était le n ° 3 de la sélection globale et que San Francisco a échangé plusieurs joueurs de premier tour contre l’ancien produit de l’État du Dakota du Nord, passant du FCS à la NFL sans avoir joué. une saison complète l’année précédente est un ajustement difficile pour quiconque. La semaine de congé des 49ers est pendant la semaine 6. C’est un point d’atterrissage naturel lorsque la plupart des équipes font la transition vers un signaleur recrue. Il y a cependant plusieurs variables en jeu ici. Beaucoup s’attendent à ce que Lance ait un «package» dans lequel il joue entre cinq et 15 parties par match. Plus Lance a de succès au début de son temps de jeu, plus tôt nous pourrions voir l’avenir des 49ers sous le centre. Nous serions négligents si nous ne tenions pas compte de l’historique des blessures de Jimmy Garoppolo. Si nous faisons cela, il est injuste d’ignorer le scénario où Jimmy G joue assez bien pour que les Niners n’envisagent pas de gâcher la chimie qu’ils ont en attaque. Le meilleur des cas serait autour de la semaine de congé afin qu’il puisse avoir un peu de temps de jeu à son actif. Bien que les Lions et les Eagles ne font peur à personne, il y aura toujours un problème lorsque vous démarrez une recrue de la semaine 1. Lance devrait être vraiment, vraiment bon pour renverser Jimmy G pour commencer la saison.

Justin Fields, les ours de Chicago

L’un des meilleurs choix du repêchage 2021, les Bears ont pris la décision audacieuse de monter et de trouver leur quart-arrière du futur. Beaucoup de gens pensent que Fields doit rester assis pendant longtemps pour s’adapter à la NFL après avoir été victime d’une attaque de l’Ohio State qui a rendu la vie facile aux quarts, mais je pense que ces hésitations sont un peu exagérées.

Bien que je sois d’accord avec Fields, le meilleur choix pour commencer, je pense que l’équipe et les fans exigeront de voir leur nouvelle recrue chaude – surtout après avoir enduré semaine après semaine le football ennuyeux d’Andy Dalton. La seule pierre d’achoppement potentielle est si Chicago retrouve sa forme de 2020 et ressemble à une équipe éliminatoire au cours de la première moitié de la saison. Je pouvais voir le potentiel pour l’équipe de vouloir maintenir le statu quo, plutôt que de faire un changement.

Pour l’instant, je vais fonctionner en partant du principe que Dalton, comme il a été toute sa carrière, n’est pas assez bon pour faire le travail.

Début prévu: semaine 12

Je suis trop amoureux de ce scénario. Pouvez-vous imaginer Justin Fields faire son premier départ contre les Lions de Detroit le jour de Thanksgiving? Le front office des Bears pourrait avoir peur de le lancer dans un match national avec tout le monde qui le regarde, mais s’il a été impressionnant à l’entraînement, cela pourrait être le moment idéal pour cimenter son héritage. Les Lions sont également un point faible dans le back-end du calendrier de Chicago, donc cela a beaucoup de sens.

J’ai demandé à Lester Wiltfong de Windy City Gridiron de me dire quand il pense que nous verrons Justin Fields.

«Avec une véritable intersaison de camps et de pré-saison cette année, nous devrions tous avoir un bon aperçu du talent de Justin Fields, et cela ne me surprendrait pas de le voir gagner le poste QB1 d’Andy Dalton. Ce n’est pas le plan des Bears pour le moment, mais les plans ont un moyen de changer une fois que les joueurs sont sur le terrain. L’entraîneur-chef Matt Nagy dit qu’ils seront intelligents dans son développement, qu’ils l’amèneront à un bon rythme pour lui et pour l’équipe, mais que le joueur qui donnera aux Bears les meilleures chances de gagner sera le quart partant. Les fans sont quelque peu divisés sur le sit ou commencent le débat en ce moment, mais à mon avis, il n’y a qu’une seule bonne réponse. Justin Fields devrait jouer quand il montre qu’il est prêt à jouer. Que ce soit la semaine 1 ou la semaine 18, une fois qu’il est prêt, il est l’homme.

Mac Jones, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Comme le beurre et la gelée de cacahuète, les spaghettis et les boulettes de viande, et l’ensemble du casting de The Golden Girls, le quart-arrière le plus pro du repêchage se dirige vers une équipe qui saura l’utiliser s’accorde parfaitement.

Cela dit, je ne pense pas que Bill Belichick ressentira la pression de s’engager envers Jones en tant que partant du saut. Oui, c’est une situation différente de 2001 lorsque Tom Brady a succédé à Drew Bledsoe en raison d’une blessure, parce que Jones a été pris avec un choix de 1er tour, je pense toujours qu’avec Cam Newton sur la liste, ils auront le temps de laisser Jones s’asseoir et apprendre. Heck, peut-être même construire un peu son cadre.

Honnêtement, je pense que Newton pourrait avoir du mal à nouveau en 2021. Il ne ressemble tout simplement pas au même joueur qu’il était en Caroline avant sa blessure. C’est écrasant, mais c’est ce que c’est.

Début prévu: Semaine 15

C’est une longue attente jusqu’à la semaine de congé des Patriots, mais c’est le plus logique ici. Il n’est pas nécessaire de précipiter le processus, surtout si la Nouvelle-Angleterre n’est pas en séries éliminatoires, alors donnez à Jones un mois pour s’habituer à la ligue.

Voici ce que Bernd Buchmasser de Pats Pulpit a dit à propos du départ de Jones.