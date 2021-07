Dans de nombreuses villes d’Amérique, les criminels commencent à prendre le contrôle des rues ⋆ 10z viral

de Michael Snyder, Fin du rêve américain :

Chaque semaine, l’horrible vague de criminalité qui déferle sur l’Amérique semble empirer. Dans certaines de nos plus grandes villes, le pillage, le meurtre et la violence deviennent un mode de vie et les autorités semblent impuissantes à y faire quoi que ce soit. Est-ce à cela que nous pouvons nous attendre à ce que la vie aux États-Unis ressemble à l’avenir ? Partout dans le monde, les gens nous regardent et sont stupéfaits par ce dont ils ont été témoins. Les criminels sont hors de contrôle et nombre de nos plus grandes villes sont en train de se transformer en zones de guerre extrêmement violentes.

Par exemple, regardez simplement ce qui s’est passé à Oakland ce week-end. Selon le chef de la police LeRonne Armstrong, ses officiers étaient complètement dépassés par « le niveau de violence et de coups de feu »…

Le 4 juillet a basculé dans «12 heures de chaos non-stop» dimanche soir avec plusieurs victimes blessées par des tirs de fête, un homicide et un spectacle parallèle massif entaché de coups de feu. La nuit a culminé lors du sideshow, où plus de 200 participants ont bombardé des policiers avec des débris et les ont flashés avec des lasers à main. Le chef de la police d’Oakland en difficulté, LeRonne Armstrong, a déclaré aux journalistes que le niveau de violence et les coups de feu submergeaient ses officiers.

A côté, l’épidémie de vol à l’étalage à San Francisco a évolué en pillage systématique.

Malheureusement, aucun détaillant n’est à l’abri. Même si Neiman Marcus a embrassé avec enthousiasme toute une série de causes « éveillées », des criminels ont impitoyablement pillé l’un de leurs magasins à San Francisco lundi…

Des pillards ont été filmés lundi en train de saccager un Neiman Marcus à San Francisco alors que les vols continuent de sévir dans les entreprises de la région. Au moins neuf suspects ont brisé des vitrines, arraché des sacs à main et se sont précipités hors du bâtiment avant que les forces de l’ordre n’arrivent sur les lieux vers 18 heures, selon les images. Les suspects ont été vus en courant hors du magasin les mains pleines de marchandises avant d’entrer dans une apparente voiture de fuite qui a filé dans une intersection achalandée.

Si vous n’avez pas encore vu les images des pillards, vous pouvez les regarder ici. Cela s’est produit en plein jour, et il est difficile de croire que de telles scènes se produisent réellement aux États-Unis d’Amérique.

À ce stade, le pillage est devenu si grave que certains grands détaillants prennent des mesures drastiques…

Walgreens a fermé 17 de ses magasins dans la région de San Francisco au cours des cinq dernières années, et la société a déclaré que les vols dans la région sont quatre fois plus probables que partout ailleurs dans le pays, car les dirigeants ont budgétisé 35 fois plus pour le personnel de sécurité pour garder les chaînes. Les cadres cibles de la ville ont également décidé de limiter les heures d’ouverture en réponse à une légère augmentation des vols.

Mais à moins qu’ils ne ferment complètement boutique, le pillage va continuer.

Les criminels californiens ont appris que s’ils maintenaient la valeur de la marchandise volée dans chaque magasin à moins de 950 $, ils ne seraient pas accusés d’un crime même s’ils sont pris. Alors maintenant, nous assistons à une vague de vols dans le commerce de détail qui ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant…

Le lieutenant de police de SF Tracy McCray a blâmé le DA Chesa Boudin (dont les parents faisaient partie du Weather Underground radical et violent, et ont laissé deux policiers morts au cours d’un cambriolage bâclé). Selon McCray, le « premier programme des criminels » de Boudin est responsable de la hausse de la criminalité. “Ce qui s’est passé dans ce Walgreens se passe dans la ville depuis un bon moment”, a déclaré McCray en juin. “J’en ai l’habitude. Je veux dire, nous pourrions avoir une compilation des plus grands succès de gens qui entrent et nettoient les étagères des magasins et des gardes de sécurité, les gens qui y travaillent, qui restent impuissants parce qu’ils ne peuvent rien faire.

À Portland, la violence de la rue continue d’empirer.

Plus tôt dans la journée, j’ai été attristé d’apprendre qu’un homme très généreux qui avait installé une piscine pop-up pour les sans-abri pendant la canicule avait été vicieusement poignardé à mort…

Un homme dont l’ingénieuse piscine pop-up a gardé les sans-abri au frais pendant la récente vague de chaleur a été mortellement poignardé au même endroit un jour plus tard, selon la police de Portland. Les agents ont identifié Tyson L. Morlock comme l’homme qui a été retrouvé poignardé dans le quartier Hosford-Abernethy du côté est intérieur à Division Street et au sud-est du boulevard Martin Luther King Junior vers 3 h 37 le jeudi 1er juillet.

