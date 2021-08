Dans Dead Space, le démembrement sera plus horrible et Isaac parlera cette fois-ci

Au cours du livestream Dead Space d’aujourd’hui, Motive Studio d’EA a montré les premières images du jeu, en particulier les parties dans lesquelles Isaac Clarke transforme les nécromorphes en morceaux de sang sans membres.

Il a également été confirmé que Clarke parlera dans Espace mort au lieu d’être silencieux comme dans l’original. Motive a déclaré qu’il ne parlerait que lorsqu’on lui parlait, et également uniquement dans des situations où cela a du sens.

Sa voix sera fournie par Gunner Wright, qui a exprimé Clarke dans les derniers jeux,

Dans le flux, les modifications apportées à la façon dont vous éliminez les ennemis ont également été affichées.

Retirer des membres des ennemis dans Dead Space avec le coupeur de plasma n’est pas nouveau, mais il existe d’autres armes à utiliser, et cette fois-ci, les différentes armes affecteront le Necromorph de différentes manières selon l’arme. De plus, vous pouvez vous attendre à plus de détails sur les modes de démembrement et selon le flux, vous saurez combien de santé le Nécormorphe aura laissé par la quantité de viande laissée sur ses os. Aïe.

Un autre changement à venir avec le remake est l’amélioration de la gravité zéro et la façon dont vous maintenez le contrôle dans ces sections du jeu, ce qui peut parfois être un peu problématique avec l’original.

Auparavant, Motive avait déclaré que le remake conserverait des similitudes avec l’original, mais qu’il «supprimerait» également les idées dépassées.

Bien sûr, plus d’informations sur le jeu sont promises au fur et à mesure du développement, et comme il n’en est qu’à ses débuts, cela peut prendre un certain temps avant que nous ne disposions d’une fenêtre de sortie concrète. Les rapports qui circulent semblent suggérer une sortie en 2022, mais cela reste à voir.

Le remake de Dead Space est développé exclusivement pour les consoles et PC de nouvelle génération, et promet des visuels mis à jour et modernes, une histoire et un son améliorés, des personnages mis à jour, des mécanismes de jeu, des commandes et il est développé à l’aide du moteur Frostbite.

