Dans des intérieurs coquette, Demi Rose contemple le bleu du ciel

La beau modèle britannique Demi Rose a montré un grand amour pour sa carrière en tant que maquette s’efforçant toujours de s’améliorer et cette fois, elle a décidé de se lier un peu plus avec ses fans en écrivant un expression espagnole, parce que vous savez que beaucoup latinos ce sont ses admirateurs.

C’est ainsi que la belle jeune femme a appris un peu d’espagnol en vivant dans le île d’Ibiza, Espagne, un endroit où la fête ne s’arrête pas et où il a pu s’installer dans son manoir avec ses animaux de compagnie et profiter de la vie à partir de là en créant son contenu.

Pour cette raison, il visite également les plus beaux endroits de son île pour obtenir le meilleurs paysages et ainsi être photographié de manière spectaculaire comme il l’a fait cette fois depuis un balcon et avec l’océan en arrière-plan, écrivant “le bleu du ciel” comme description.

C’est un divertissement composé de deux photos, dans la première d’entre elles on peut la voir devant la caméra et soulever le fond de quelques belles et intérieurs coquette qui modélise pour nous.

Dans le deuxième des clichés, on pouvait la voir avec sa main sur son front, couvrant un peu le soleil à ce moment-là, elle profitait du bleu du ciel et de la mer, ce qu’elle aime beaucoup faire pendant son temps libre depuis le confort de son jardin et parfois dans des hôtels près des plages.

Les photos y ont été partagées il y a un peu plus d’une heure sur son profil officiel Instagram et ont déjà dépassé plus de 274 000 likes en plus de tous les commentaires où les internautes viennent exprimer leur amour, leur soutien inconditionnel et surtout des compliments à la recherche d’en obtenir. attention.

Ses collègues mannequins sont également venues commenter sous forme de soutien, on peut donc voir de nombreux pop-corn bleus dans cette section de commentaires où même d’autres belles jeunes femmes veulent être reconnues par les internautes qui viennent apprécier Rose.

Comme à son habitude dans ses récits, elle a également placé quelques images, où elle cherche à nous faire réfléchir à travers des textes qu’elle aime beaucoup lire et partager avec nous.