DANS DIRE STRAITS: le gouvernement réfléchit à un deuxième paquet de relance pour BSNL

Le gouvernement envisage de fournir un deuxième paquet de relance, mais plus petit, à BSNL et des pourparlers préliminaires ont déjà commencé à cet égard. Selon des sources, l’entreprise publique en difficulté, qui a reçu un paquet de relance de 70 000 crores de roupies en octobre 2019, cherche maintenant à obtenir un soutien pour le déploiement de la 4G et le règlement des revenus bruts ajustés (AGR) qui lui sont dus, afin d’assainir ses bilan. L’entreprise doit environ 5 000 crores de roupies en tant que cotisations AGR.

Des sources officielles ont déclaré que quelques réunions préliminaires entre le département des télécommunications (DoT) et les responsables de BSNL ont déjà eu lieu pour définir une stratégie de relance, qui résoudrait les problèmes soulevés par la société. En outre, le gouvernement envisage d’étendre la portée de BSNL en lui attribuant le projet BharatNet après la liquidation de BBNL (Bharat Broadband Network). « Dans un tel scénario, une sorte de soutien financier doit être apporté à BSNL. Nous travaillons à finaliser les modalités autour de cela », a déclaré un responsable à FE.

Il y a environ 4 à 5 mois, BSNL avait demandé 37 105 crores de roupies au gouvernement sur 3 à 4 ans, sous forme de subvention ou de fonds propres, pour financer ses dépenses en capital et le service de la dette. La société avait souligné que ses revenus avaient stagné en raison du marché des télécommunications hyper-concurrentiel et de l’absence de services 4G.

En outre, en raison de la politique de préférence à Make in India (PMI) dans le cadre de l’initiative gouvernementale Atmanirbhar Bharat, les services 4G de BSNL seront lancés via le noyau indien pour lequel une preuve de concept (PoC) est en cours pour la technologie indigène. Pour déployer le réseau 4G, BSNL prévoit d’installer 1 lakh de sites développés localement, ce qui nécessitera Rs 12 500 crore, et Rs 5 000 crore sont nécessaires pour l’équipement du réseau de transmission, la fibration, les systèmes informatiques et d’autres infrastructures pour fournir des services de qualité aux clients.

Sur le package de relance de Rs 70 000 crore fourni en octobre 2019, le plus gros morceau de Rs 29 937 crore était destiné au VRS pour les employés de plus de 50 ans. Le montant comprenait Rs 17 169 crore à titre gracieux et Rs 12 768 crore pour la pension, la gratification et la commutation.

Après le plan de relance, les revenus de l’entreprise d’État se sont stabilisés et il y a eu une réduction de près de 2 500 crores de roupies dans les dépenses administratives et d’exploitation au cours des deux dernières années. La mise en œuvre réussie du régime de retraite volontaire (VRS) a entraîné des économies de Rs 7 000 crore en coûts de personnel et une réduction de la main-d’œuvre de 78 500.

Au cours de l’exercice 21, le revenu total de BSNL s’élevait à 18 595 crores de roupies, en baisse de 2 % en glissement annuel. Cependant, la société a pu réduire ses pertes à Rs 7 441 crore contre Rs 15 499 crore au cours de l’exercice 20. Cela s’explique en grande partie par la réduction des dépenses liées au personnel.

