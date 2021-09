Dans Exatlon États-Unis il y avait des fantômes ?

Exatlon États-Unis / Instagram Les concurrents de la cinquième saison d’EXATLON USA ont confirmé avoir ressenti la présence de fantômes

Fini les circuits intenses de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, dans laquelle les athlètes qui ont participé ont montré leur puissance, et tandis que les participants de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » révèlent des détails inédits de leur passage à travers l’émission de téléréalité. , ce que certains d’entre eux ont confirmé, c’est qu’il y avait des fantômes là-bas.

Cela a été avoué par Ana Parra, une ancienne membre de l’équipe des Bleus, qui a révélé qu’à plus d’une occasion elle avait perçu des choses très étranges qui lui faisaient monter la peau des nerfs.

Le mannequin colombien a fait l’aveu dans un récent “live” qu’elle a fait avec ses abonnés Instagram, et là, elle a donné des détails sur plusieurs épisodes qui l’ont fait sauter de peur.

“Cela m’a même fait ramper la peau en pensant à ça. Une nuit, nous étions tous endormis et j’ai senti que quelque chose me perturbait. Et quand je me suis levé, ils étaient tous couchés, et le plus proche était Kelvin et il a dit qu’il ne l’avait pas été », a déclaré l’athlète colombienne, racontant l’un des épisodes dans lequel des forces étranges lui ont fait peur.

«Il jure, jure et jure qu’il n’y est pas allé, qu’il (Kelvin) dormait. Et il est très sérieux de faire de telles blagues, et je veux me mettre dans la tête qu’il n’était pas (un fantôme mais il l’était)”, a ajouté Ana María Parra, qui a poursuivi ses révélations d’au-delà.

«Plusieurs fois, je suis tombé amoureux de petites choses. Il y a aussi des gens qui voient une personne se tenir là (un fantôme)… en vérité il se passe beaucoup de choses dont je n’ai même pas envie d’en parler », a ajouté Ana.

Les déclarations de l’ingénieur civil coïncident avec celles de Tavo González, qui a également affirmé avoir ressenti des forces étranges à plusieurs reprises, tant à Fortaleza qu’à Cabaña.

A noter qu’en plus des prétendus fantômes qu’Ana Parra a décrits hantant les différents espaces où se déroulait EXATLON, le spectacle ne manquait pas de quelques camarades farceurs, qui à plus d’une occasion ont effrayé leurs confrères, se faisant passer pour des esprits d’au-delà. .

Ce fut le cas de Jacobo et Jeyvier, qui ont même avoué publiquement dans une vidéo que nous partageons ici, la façon dont ils faisaient dresser les cheveux de Nathalia, au point d’être tirés par des couvertures, à l’instar d’un film d’horreur que tous deux ces messieurs avaient vu.

Exatlón USA 5 : Jacobo et Jeyvier font peur à Nathy à La Fortaleza | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Les célèbres Jacobo García et Jeyvier Cintrón ont joué cette farce à Nathalia Sánchez dans La Fortaleza de Exatlón États-Unis 5 pour se venger d’un balcon qu’il leur a donné. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TelemundoYTChannel Exatlón Un test de compétences collectives et individuelles, un concours qui cherche à trouver le… 2021-07-25T00 : 00 : 05Z

Dites-nous ce que vous pensez des déclarations sur la présence présumée de fantômes dans les arènes de la République dominicaine où se sont déroulées les grandes batailles de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, et dites-nous si vous pensez qu’il y avait des esprits dédiés à effrayer les concurrents , ou si vous pensez que c’était une suggestion ou des blagues.

