Dans Halo Infinite, Craig le meme Brute est en tournée

Quel est le personnage Halo le plus célèbre ? Eh bien, nous savons tous que Halo est vraiment l’histoire du Master Chief et de Cortana. L’arbitre est également assez important – et il est particulièrement cool. Mais, pendant quelques mois sur Internet, le personnage de Halo le plus célèbre était bien sûr Craig – la Brute dont le visage était un paratonnerre qui a sans doute retardé le jeu d’un an.

Il serait facile de comprendre pourquoi le visage de Craig pourrait être un point particulièrement douloureux pour les développeurs de 343 Industries – et vous ne seriez pas surpris s’il était entièrement retiré du jeu. Mais non! L’équipe de développement de Halo Infinite a clairement un sens de l’humour à propos de toute l’affaire – et ils ont donc vraiment rendu Craig célèbre.

Caché au sommet d’un bâtiment particulièrement haut sur le monde ouvert de Zeta Halo se trouve ce qui semble être un disque vinyle – un album Greatest Hits orné de l’image de sa star – Craig, la Brute dont on se souvient.

À proximité, il y a aussi une affiche pour la tournée de Craig du Zeta Halo, où il va apparemment se produire pour les masses des bannis qui occupent actuellement le ring. La tournée répertorie les dates et divers lieux du jeu où il est prêt à jouer. Il y a aussi un crâne ici qui déverrouille une fonctionnalité unique et intéressante, il s’agit donc clairement d’un endroit que les développeurs voulaient que les joueurs visitent.

Ainsi, Craig est peut-être parti et les Brutes du jeu ont peut-être reçu une légère amélioration graphique après avoir été si mémorisé – mais il n’est certainement pas oublié. Et c’est l’un des œufs de Pâques les meilleurs et les plus conscients que nous ayons vus depuis un certain temps. Bravo, 343.