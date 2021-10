Dans « Inside Job », les théories du complot ne sont que la toile de fond

Dans « Inside Job », certaines célébrités et politiciens se révèlent être des membres d’une race de lézards qui changent de forme et vivent secrètement aux côtés des humains. Ces reptoïdes aident à financer le travail du gouvernement fantôme, qui à son tour garantit que la Terre reste dans son climat préféré.

Ce n’est qu’une des conspirations de routine gérées par Cognito Inc., une « entreprise » mettant en œuvre la volonté d’une cabale obscure d’anciennes élites qui contrôlent le monde. Créée par le showrunner Shion Takeuchi pour la première fois, la dernière série animée pour adultes de Netflix montre que même ceux qui coordonnent les dissimulations et surveillent les masses ne peuvent échapper aux incidents et aux drames sur le lieu de travail.

Au centre du spectacle se trouve Reagan Ridley (exprimé par Lizzy Caplan), un scientifique brillant mais dysfonctionnel qui est mal équipé pour gérer les subtilités sociales standard. Au début de la série, Reagan anticipe une promotion qui la mettrait en charge de Cognito Inc. – bien que les choses ne se passent pas exactement comme elle l’espère.

« Le spectacle parle du voyage personnel de Reagan », a déclaré Takeuchi lors d’un récent appel téléphonique. « L’idée de quelqu’un qui est extrêmement logique et pragmatique et qui travaille dans une entreprise vraiment cynique qu’est l’État profond, et qui veut toujours rendre le monde meilleur est une ironie intéressante.

« C’est un personnage qui ne sonne pas, ne parle pas, n’a pas l’air ou n’agit pas vraiment comme un leader », a-t-elle ajouté. « Je voulais voir comment devient-on un leader dans ces cas ? »

Malgré la façon dont les théories autrefois marginales se sont de plus en plus répandues dans le courant dominant ces dernières années, l’arrivée opportune de « Inside Job » est plutôt une coïncidence. La longue chronologie de production impliquée dans l’animation signifiait que Takeuchi développait les concepts de base de la série avant que la démystification des complots ne devienne une nécessité de routine du cycle de l’actualité.

« Je n’ai pas aimé ça », a déclaré Takeuchi en voyant les théories du complot devenir plus répandues. «Ça a été une course folle de voir tout ça se dérouler. Je vis la même expérience que n’importe qui d’autre. Mais je suppose que c’est la confirmation que nous avons tous ressenti des choses similaires dans l’air du temps. »

Magic Myc (une créature champignon), à gauche, JR et Gigi dans « Inside Job ».

(Netflix)

« Pour être clair, je ne pense pas réellement qu’il y ait un gouvernement fantôme », a déclaré Takeuchi, dont les crédits précédents incluent l’écriture sur les séries « Gravity Falls » et « Disenchantment ». « Je veux juste que les gens sachent où je me situe sur celui-là. »

Takeuchi a rencontré pour la première fois le concept d’un « gouvernement fantôme » en tant qu’étudiante lorsqu’elle a découvert les archives en ligne de l’émission de radio paranormale de fin de soirée « Coast to Coast AM ». Au départ, elle a trouvé l’idée d’un « groupe secret de personnes au véritable siège du pouvoir jouant aux échecs en quatrième dimension avec le monde » terrifiante.

« Si vous croyez que vous n’avez aucune agence dans le monde, comment pouvez-vous croire en quoi que ce soit [or have] une sorte de confiance sociale ? dit Takeuchi.

Mais elle s’est rendu compte que diriger avec succès un gouvernement fantôme nécessitait probablement un niveau de compétence qu’elle ne pensait pas plausible, compte tenu de ce qu’elle avait vécu en tant que membre de la main-d’œuvre. Pourtant, lorsque Takeuchi a remarqué qu’écouter ces théories à la radio affectait son point de vue, elle a su qu’il était temps de faire une pause.

« Je n’y ai pas vraiment pensé [again] jusqu’à il y a cinq ans, lorsque nous traversions les débuts de beaucoup de troubles sociaux », a déclaré Takeuchi. « Il semblait que chaque jour, quelque chose de chaotique, de désastreux et de nouveau allait se produire. Et nous nous dirigions vers des réalités vraiment folles.

Cela a amené Takeuchi à réfléchir à la façon dont « ce serait vraiment réconfortant s’il y avait un génie dans les coulisses, tirant toutes les ficelles et remettant tout sur les rails ». Et la prise de conscience qu’une idée qui la terrifiait autrefois était désormais «un fantasme réconfortant» lui a fait remarquer le potentiel créatif d’une histoire autour d’un gouvernement fantôme.

Glenn Dolphman découvre le style de management de Reagan Ridley dans « Inside Job ».

(Netflix)

De Bigfoot à l’alunissage, la plupart des théories du complot abordées par « Inside Job » sont des classiques familiers. Takeuchi décrit le processus consistant à déterminer quelle théorie du complot fonctionne avec quelle histoire en tant que « danse complexe ». La recherche des épisodes de la série impliquait de lire les théories du complot, car il est impossible de dire lesquelles correspondront à quelle histoire.

« Chaque théorie du complot ne vaut que la peine d’être explorée [on the show], si vous pouvez trouver un conflit auquel un personnage pourrait être confronté par rapport à ce cadre ou à ce concept », a déclaré Takeuchi. Donc, « vous devez générer des tonnes d’idées sur des histoires de personnages, des histoires interpersonnelles, puis des tonnes d’idées sur des concepts ou des théories du complot qui seraient un bon parapluie pour eux. Ensuite, vous les jetez en quelque sorte contre le mur pour voir [whether] ces choses ont l’impression qu’elles s’emboîtent thématiquement.

Pour un épisode qui implique l’antisociale Reagan essayant de gagner un pari avec ses collègues qu’elle pourrait décrocher un rendez-vous d’ici la fin de la semaine, par exemple, le défi consistait à déterminer quelle sorte de théorie du complot pourrait être incorporée dans un tel scénario intime.

C’est « une histoire de rencontres, [so you think] elle va probablement utiliser des applications de rencontres », a déclaré Takeuchi. « Les applications de rencontres sont en fait d’énormes agrégateurs de données. Donc alors, [it’s] trouver la raison la plus stupide possible pour laquelle quelqu’un pourrait agréger des données à partir d’une application de rencontres…

Brett et Reagan dans « Inside Job ».

(Netflix)

Les personnages tournant autour de Reagan dans « Inside Job » incluent Brett Hand (Clark Duke), son collègue traditionnellement séduisant et modérément compétent qui a tout son cœur, ainsi que son père alcoolique Rand Ridley (Christian Slater), un brillant scientifique qui manque de sensibilité ou connaissance de soi.

Rand « est comme l’avenir sombre qui [Reagan] a si elle n’apprend pas certaines des compétences émotionnelles de Brett », a déclaré Takeuchi. « C’est ce qui rend le trio de base intéressant pour moi. »

Autant la série porte sur les missions de Reagan avec son équipe, autant d’histoires impliquent également que Reagan doit faire face à ses parents (récemment divorcés) et à sa relation avec eux. « Inside Job » permet au public de rire à nouveau des théories du complot. Mais aussi amusants soient-ils, ils ne fournissent finalement qu’une toile de fond pour explorer les personnages et leur façon de naviguer dans le monde.

« J’utilise la comédie comme un moyen de surmonter des émotions difficiles », a déclaré Takeuchi. « Beaucoup de ce qui se passe dans le monde en ce moment est effrayant. Espérons qu’à travers le spectacle, nous pourrons y travailler ensemble. »