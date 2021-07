Dans iOS 15, Siri perd certaines de ses commandes vocales les plus utiles

Apple a publié mercredi la dernière version bêta publique d’iOS 15. La mise à jour sortira avec l’iPhone 13 en septembre, mais en ce moment, les propriétaires d’iPhone testent le logiciel. Bien qu’Apple ait annoncé iOS 15 à la WWDC en juin, nous en apprenons toujours plus sur la mise à jour chaque semaine. Par exemple, cette semaine, nous avons appris qu’iOS 15 éliminerait certaines fonctionnalités Siri utiles.

“À partir de la version client d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 cet automne, certains domaines d’intention SiriKit seront obsolètes et ne seront plus pris en charge dans toutes les versions de système d’exploitation nouvelles et existantes”, a expliqué Apple sur son site développeur. « Si un utilisateur fait une demande qui exploite l’une de ces API après sa suppression, Siri répondra qu’il ne peut pas prendre en charge la demande. »

Tout ce que Siri ne peut pas faire dans iOS 15

Dans l’ensemble, Apple répertorie 22 domaines SiriKit qui cesseront de fonctionner à partir d’iOS 15. Les applications tierces qui utilisent ces domaines perdront certaines de leurs fonctionnalités. Par exemple, vous ne pourrez plus réserver un trajet dans les applications de covoiturage avec Siri. De même, vous ne pourrez pas annuler un trajet, obtenir le statut de votre trajet ou laisser des commentaires. Fondamentalement, Siri cessera de fonctionner avec les applications de covoiturage. C’est une déception car ce sont sans doute certaines des commandes les plus utiles de Siri.

CarPlay semble être le plus touché. Dans iOS 15, vous ne pourrez plus définir une source audio ou une station de radio dans une application tierce. Vous ne pourrez pas non plus définir les paramètres de climatisation, de dégivrage ou de siège. Apple a également supprimé le paramétrage et l’enregistrement des profils de voiture.

Les applications de création de listes et de prise de notes perdent également une partie de l’intégration de Siri. Vous ne pouvez plus ajouter une note, créer une liste de tâches ou supprimer une tâche. Vous ne pouvez pas non plus payer ou rechercher vos factures dans des applications tierces, transférer de l’argent entre des comptes, rechercher des photos ou rechercher dans l’historique des appels.

Pourquoi Apple supprime-t-il la fonctionnalité Siri ?

Bizarrement, la société n’a fourni aucune explication pour ces changements radicaux. Comme le souligne MacRumors, il y aura probablement désormais des applications propriétaires créées par Apple capables d’effectuer des tâches interdites aux applications tierces. Ces modifications apportées à Siri dans iOS 15 n’empêcheront certainement personne d’accuser Apple de comportement anticoncurrentiel.

“Prévoyez de mettre à jour toutes les activités promotionnelles qui mettent en évidence les fonctionnalités fournies par ces API dans votre application”, prévient Apple sur la page d’assistance. « Veuillez noter que les symboles resteront dans le SDK, vous n’avez donc pas besoin de supprimer les appels d’API de votre application. Cependant, vous recevrez des avertissements au moment de la compilation vous alertant de la dépréciation à venir. »

