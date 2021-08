Dans la bataille contre la censure, ce projet change le cours du monopole des grandes technologies

ArGoApp fournit un guichet unique pour les sites Web et les applications à déployer sur une blockchain résistante à la censure avec une disponibilité de 100 %.

En ce qui concerne la liberté d’expression, les inquiétudes concernant la censure ont progressivement augmenté au fil des ans, et des entreprises comme Amazon, Google, Facebook, Apple et Alibaba ont renforcé leur emprise sur l’industrie technologique et ont formé un formidable monopole. La situation devient particulièrement sombre en ce qui concerne le discours politique, en particulier lorsque les plateformes de médias sociaux populaires comme Twitter se font dire qu’elles ont le devoir d’éliminer “l’extrémisme” par le grand monopole technologique auquel elles rendent finalement compte.

Cet « extrémisme » est souvent un discours légitime et mal classé, mais il a vu des personnes censurées, bloquées et disqualifiées, avec des comptes suspendus ou même résiliés ; Les historiens, les chercheurs sur les crimes de guerre, les éducateurs sexuels, les musiciens punk et bien d’autres ont été dans la ligne de mire d’algorithmes de plus en plus puissants qui trouvent et agissent contre ce qu’ils considèrent comme extrémiste.

Heureusement, ArGoApp utilise la puissance de la technologie blockchain, qui ces dernières années a pénétré tous les recoins de l’industrie, de la finance aux soins de santé, pour fournir un accès immédiat à un hébergement Web résistant à la censure. La plate-forme représente un pas en avant dans un monde dominé par quelques géants de la technologie, offrant aux développeurs un moyen de déployer des sites Web et des applications complètement décentralisés et éliminant les coûts récurrents liés à l’hébergement, à la sécurité et au stockage sur serveur.

Offrir un avenir meilleur à la liberté d’expression

Construite sur des réseaux cloud décentralisés, la plate-forme d’hébergement d’applications Web et d’agrégation de stockage d’ArGoApp signifie que les utilisateurs peuvent cesser de compter sur les plans d’abonnement coûteux avec lesquels les géants des fournisseurs de cloud dominent le secteur ; au lieu de cela, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un accès rapide au déploiement de sites Web et d’applications avec des pages Web pré-rendues frontales avec des options de paiement flexibles.

Mais ArGoApp profite plus qu’aux développeurs cherchant à échapper aux griffes de la grande technologie : avec une plate-forme de déploiement d’applications sans serveur, n’importe qui peut créer et mettre en œuvre ses idées sur ArGoApp sans risquer qu’une entité centralisée contrôle ou même supprime son site ou son application. . À une époque où le gouvernement et les entreprises contrôlent davantage Internet, ArGoApp fournit une plate-forme décentralisée, non censurée et permanente pour la création de l’avenir de Web3.

Auditable, pas de temps d’arrêt

ArGoApp permet aux utilisateurs et développeurs peu familiarisés avec la technologie blockchain de se plonger dans un avenir décentralisé d’hébergement Web et d’applications, en offrant une interface utilisateur simple et intuitive pour toute implémentation sur le protocole Arweave. En éliminant le besoin de compétences de programmation supplémentaires, ArGoApp ouvre les portes à des millions de développeurs du monde entier pour créer et déployer une application Web sur la blockchain ; ArGoApp fonctionne avec les frameworks Jamstack et les utilisateurs peuvent choisir parmi les principaux protocoles de stockage, notamment Arweave, Skynet, IPFS, etc.

La beauté de la technologie blockchain est que, par nature, elle est complètement vérifiable. Les blockchains sont accessibles au public, et avec ArGoApp, tout est complètement auditable. En contraste frappant également avec les pannes récurrentes des serveurs centralisés appartenant à des entreprises comme AWS, qui ont coûté aux entreprises du monde entier des millions de dollars en pertes de revenus, ArGoApp est déployé sur une infrastructure cloud décentralisée ; Cela garantit un temps d’arrêt nul et élimine le risque de pannes.

Face à la portée excessive du gouvernement, ArGoApp est une lueur d’espoir pour les développeurs, les institutions et les grands penseurs à la recherche d’un endroit pour construire, mettre en œuvre et stocker les innovations que la grande technologie cherche à supprimer. Dirigé par une équipe d’étoiles originaire d’Inde, ArGoApp est en partenariat avec plusieurs autres sociétés de blockchain visant à révolutionner le monde, notamment Polygon, Skynet, DIA et Arweave.