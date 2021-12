Dans la bataille en cours pour le mandat des masques, Missouri AG Eric Schmitt plaide en faveur de la liberté – RedState

C’est très clair, COVID est là pour rester

Pas pendant un an, mais jamais et un jour

Alors que de nombreux Américains se sont résignés à cela et se sont résignés à continuer à vivre avec le petit insecte pernicieux, certains insistent pour s’y accrocher – et le pouvoir qu’ils perçoivent qu’il leur confère. Peu importe de ne pas laisser une crise se gâcher – certains responsables gouvernementaux et bureaucrates se sont emparés de la pandémie comme carburant vital pour leurs ambitions politiques (et, dans certains cas, financières) : ils savent ce qui est le mieux pour vous et vous serez obligé de respecter leur autorité (plutôt que, vous savez, d’examiner les [non-doctored] données, consulter vos propres prestataires de soins de santé de confiance et prendre des décisions rationnelles quant à ce qui est le mieux pour vous et votre famille tout en continuant à profiter de vos libertés protégées par la Constitution).

Le Missouri n’a pas de mandat de masque… mais certaines juridictions locales et districts scolaires de l’État Show-Me continuent d’insister sur eux. Nous avons détaillé certaines de ces escarmouches en cours, ainsi que les efforts continus du procureur général du Missouri, Eric Schmitt, pour contester leur légalité ici, ici et ici.

Le mois dernier, une décision plutôt définitive a été rendue sur la question par un juge de la Cour de circuit. Comme KSDK l’a signalé à l’époque :

Le juge du circuit du comté de Cole, Daniel Green, a statué que les ordonnances telles que les quarantaines et les fermetures d’entreprises violaient la clause de séparation des pouvoirs de la Constitution du Missouri affectant les branches exécutive, législative et judiciaire du gouvernement, a rapporté le St. Louis Post-Dispatch.

….

Le comté de St. Louis a actuellement une commande de masques exigeant un couvre-visage dans les lieux publics à l’intérieur et dans les transports en commun pour les personnes vaccinées et non vaccinées de 5 ans et plus. Il cite le consensus scientifique des responsables de la santé publique fédéraux, étatiques et locaux selon lequel les masques sont nécessaires pour limiter la propagation du COVID-19 jusqu’à ce que davantage de personnes soient vaccinées.

Green a déclaré que de tels ordres étaient illégaux dans l’État.

«Cette affaire porte sur la question de savoir si les règlements du ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri peuvent abolir le gouvernement représentatif dans la création de lois sur la santé publique, et s’il peut autoriser la fermeture d’une école ou d’une assemblée sur la base de l’opinion sans entrave d’un responsable non élu. Ce tribunal estime qu’il ne le peut pas », a écrit Green.

Green a ordonné que toutes les ordonnances sanitaires existantes émises par les autorités sanitaires locales soient « nulles et non avenues ».