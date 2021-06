Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations. Si nettoyer les vitres n’est pas votre truc, ce robot Cecotec est fait pour vous. Il nettoie les vitres de toute la maison sans que vous ayez à faire le moindre effort et est en vente pour seulement 129 euros. Le nettoyage […] More