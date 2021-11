« Dans la deuxième partie, nous nous sommes effondrés »

27/11/2021

Le à 20:04 CET

.

Le milieu de terrain de Valence Carlos Soler il était bouleversé après le match nul obtenu contre le Rayo Vallecano ce samedi à Mestalla par le ralentissement qu’ils ont connu en seconde période.

« Nous avons été intenses dans la première partie et Ils n’ont pas eu d’occasions mais dans la seconde je ne sais pas ce qui s’est passé, nous nous sommes effondrés et nous avons été sur le point de perdre & rdquor;, a-t-il déclaré dans des déclarations à Movistar LaLiga.

« Dans la première partie, nous avons fait ce que nous devions faire, aller de l’avant, dominer et nous avons eu des options pour la fermer mais nous ne l’avons pas fait. Il faut réfléchir car c’était un match très important et il ne nous reste qu’un point & rdquor;, a-t-il ajouté.

Soler a dit qu’ils doivent « exiger beaucoup plus& rdquor; dans « toutes les facettes & rdquor; et a réitéré que « avec des nuls et sans victoires, il est difficile d’être au sommet & rdquor ;. « C’était un jeu pour devenir accro à l’Europe et Nous avons raté une autre occasion très importante& rdquor;, a-t-il conclu.