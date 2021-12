Dans la «guerre des gangs» de Monkeys vs Dogs, un responsable du Maharashtra a établi le record de la mort de 200 chiots, nouvelle «arrestation»

Répondant à une question pour savoir si ces singes visaient des chiots dans des « attaques de représailles », le responsable forestier a déclaré qu’aucun décès de bébé singe n’avait été signalé dans le village de Lavool au cours des derniers mois.

Deux singes ont été capturés par le département des forêts du district de Beed dans le Maharashtra pour avoir prétendument emporté des chiots et les avoir placés sur des arbres ou des toits où ils sont morts sans nourriture ou après être tombés au cours des derniers mois, a déclaré dimanche un responsable. Ces singes ont été piégés samedi et déplacés vers leur habitat naturel, a-t-il déclaré.

Un habitant du village de Lavool a affirmé qu’au moins 200 chiots avaient perdu la vie après avoir été « emportés » par les deux simiens. Cependant, le responsable des forêts de parcours, Amol Munde, a déclaré que seuls 3 à 4 incidents de chiots mourant après avoir été emmenés par les deux singes ont été signalés dans ce village. Un villageois, Radhakishan Sonawane, a déclaré que les deux singes emportaient des chiots avec eux.

«De tels incidents se sont produits au cours des trois derniers mois. Ces deux singes viennent dans notre village. Ils emmènent les chiots avec eux sur le toit des maisons ou à tout autre endroit en hauteur. « À une telle hauteur, ces chiots ne reçoivent ni nourriture ni eau. Par conséquent, ils sont morts naturellement plusieurs fois. Mais parfois, ils tombaient d’une hauteur et mouraient. Plus de 200 chiots ont perdu la vie dans notre village », a déclaré Sonawane à PTI.

Munde a déclaré que les singes emportaient des chiots, ce qui était leur « habitude ». « Ils s’occupent des chiots. Ils avaient l’habitude de garder les chiots sur les toits ou les grands arbres. Les chiots ne pouvaient pas survivre dans de tels endroits car ils ne pouvaient pas obtenir de nourriture ou d’eau. Si un chiot s’échappait des deux singes, il mourait après être tombé de haut. Les incidents signalés de décès de chiots dans le village de Lavool sont de 3 à 4 », a-t-il ajouté.

Répondant à une question pour savoir si ces singes visaient des chiots dans des « attaques de représailles », il a déclaré qu’aucun décès de bébé singe n’avait été signalé dans le village de Lavool au cours des derniers mois. Il a ajouté que certaines personnes avaient également été blessées en fuyant les deux singes.

« Les singes n’attaquent généralement pas les êtres humains, mais les gens ont peur. Certaines personnes ont été blessées ces derniers jours en fuyant ces singes. Cependant, aucun incident de morsure de singe n’a été signalé dans ce village », a ajouté Munde.

