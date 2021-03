Dans la guerre des nanomètres, non seulement Intel, TSMC, GlobalFoundries et Samsung se battent; qui règne dans l’ombre est ASML

Le gâteau de la fabrication de semi-conducteurs est partagé par seulement quatre entreprises. L’effort économique constant qu’il faut assumer pour soutenir l’innovation et maintenir la compétitivité signifie que seuls TSMC, Intel, Samsung et GlobalFoundries sont pertinents sur ce marché. En fait, ces entreprises produisent pratiquement toutes les puces qu’elles utilisent. techniques photolithographiques avancées Du marché.

Le modèle TSMC et GlobalFoundries consiste essentiellement à fabriquer des semi-conducteurs pour d’autres sociétés, en exécutant les conceptions développées par ces dernières. Le portefeuille de clients TSMC comprend AMD, NVIDIA, Qualcomm, Apple, Sony ou Huawei, parmi de nombreuses autres entreprises, et cela est largement dû au fait qu’il possède certains des nœuds de fabrication de semi-conducteurs. plus avancé et une énorme capacité de production.

GlobalFoundries est née en tant que fonderie de semi-conducteurs d’AMD, mais en 2009, elle a été scindée et consolidée en tant que société indépendante tout en maintenant toujours des relations étroites avec son ancienne société mère. Et de Samsung et d’Intel, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit car ils sont bien connus. Encore une remarque: certaines de ces entreprises partager des clients. NVIDIA, par exemple, est client à la fois de TSMC et de Samsung. Et AMD est un client de TSMC et de GlobalFoundries.





La crise des semi-conducteurs fait rage, et ce sont deux de ses causes

La crise actuelle des semi-conducteurs dont les utilisateurs sont largement victimes est due à la coïncidence de plusieurs facteurs. Deux des plus importants sont l’énorme pression qu’ils exercent mineurs de crypto-monnaie sur le marché des processeurs graphiques et, d’autre part, sur l’impact de la pandémie mondiale sur la capacité de production des fonderies de semi-conducteurs.

Cependant, il y a un autre ingrédient qui est relativement peu connu, et qui, curieusement, joue un rôle essentiel dans cette recette. Cet ingrédient est ASML, la société néerlandaise appartenant à Philips qui conçoit et fabrique des équipements photolithographiques utilisé par la plupart des fabricants de semi-conducteurs dans leurs fonderies. En fait, TSMC, GlobalFoundries, Intel et Samsung sont ses clients, ce qui montre qu’ASML doit avoir son mot à dire dans ce secteur.

Ce que fait ASML et pourquoi il joue un rôle crucial dans l’industrie des semi-conducteurs

Les amateurs ont tendance à prêter attention à la technologie d’intégration utilisée par les fabricants des semi-conducteurs de nos ordinateurs. Et il est compréhensible que ce soit le cas car la photolithographie conditionne souvent profondément rapport performances / watt qui nous offre une puce. Le plus drôle, c’est que cette technologie provient en grande partie d’une seule entreprise. C’est là que réside la force d’ASML.

Cette entreprise est pleinement consciente de la guerre du nanomètre dans laquelle certains de ses clients sont engagés, elle a donc proposé il y a quelques années une méthode qu’elle poursuit. évaluer objectivement la qualité qui ont les procédés photolithographiques utilisés par les fonderies. Il ne fait aucun doute que l’entreprise qui fournit aux fabricants de semi-conducteurs le matériel, les logiciels et les services dont ils ont besoin pour appliquer des motifs optiques aux plaquettes de silicium doit avoir son mot à dire dans ce domaine.

Sa méthode d’évaluation de la qualité vise à mettre de l’ordre sur un marché dans lequel chaque fabricant de semi-conducteurs «vend» sa technologie aux utilisateurs sans adhérer à des règles communes. Et donc c’est presque impossible comparer les photolithographies de différentes fonderies. La formule proposée par ASML est complexe, mais si vous voulez la connaître, nous pouvons l’étudier dans un autre article dédié spécifiquement à ce système d’évaluation objectif.

Cette société n’est pas la seule à fabriquer des équipements photolithographiques pour la production de semi-conducteurs. En fait, certains de ses concurrents sont Canon, Nikon ou Ultratech, mais c’est actuellement celui qui a les machines les plus avancées, et cela a conduit les grands fabricants de semi-conducteurs à équiper leurs fonderies de leurs équipements.

Une dernière note qui illustre très bien le développement de la technologie ASML: à la fin de l’année dernière cette société a annoncé qu’elle avait déjà son premier Équipement photolithographique 1 nm, bien que nous devrons encore attendre plusieurs années jusqu’à ce qu’ils commencent à être utilisés commercialement.

