Dans la nouvelle romance “fun” de Jana Kramer et Jay Cutler

Jana Kramer et Jay coutelierLa dernière soirée de rendez-vous de a été un touché total.

Le sept. 9, le chanteur de “Why Ya Wanna” et l’ancien pro de la NFL ont assisté au comédien Nate bargatzeà Greenville, SC Le duo a fait allusion à leur sortie sur les réseaux sociaux, avec Jana partageant une photo aux côtés du comédien sur son histoire Instagram et Jay publiant une photo de la scène du Peace Center sur sa page de réseaux sociaux.

“Jay et Jana étaient là”, a confirmé une source à E! News, “et ils se sont bien amusés”. Cette observation de Jay – qui partage trois enfants avec son ex Kristin cavallari—Et Jana — qui a deux enfants avec un ex Mike Caussin— Survient quelques jours seulement après que les deux récents divorces aient déclenché pour la première fois des rumeurs d’amour.

“Ils se lient sur la façon dont chacun d’eux a mis fin à une relation très médiatisée mais avancent un jour à la fois”, a déclaré l’initié à E! Nouvelles. Même si les deux ont résidé à Nashville, Tenn., Pendant des années, ce n’est que récemment que Jay et Jana se sont connectés. La source précise également que Jana “n’a jamais été une amie proche de Kristin”, bien qu’elle ait été choisie dans le même film de 2009, Spring Breakdown.