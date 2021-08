in

Dans la piscine, Marjorie de Sousa exhibe son dos tonique | Instagram

Le beau actrice Marjorie de Sousa a une nouvelle fois affiché son dos tonique, réussissant à faire monter la température de ses followers sur divers réseaux sociaux, remplis de compliments et de compliments.

L’actrice séduisante vénézuélien, Marjorie de Sousa a surpris ses plus de 7,2 millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram avec une photo profitant du soleil dans une piscine.

Sur la photo, Sousa apparaît posant sur le dos dans un petit maillot de bain rose.

Cela peut vous intéresser : Consterné ! Marjorie de Sousa licencie l’actrice bien-aimée

Faites une pause, levez les yeux et appréciez la vie », a écrit l’actrice de feuilleton coquette.

Cette photographie a été partagée en janvier et à ce jour, la publication a accumulé plus de 180 000 likes et des centaines de commentaires soulignant sa beauté.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE MARJORIE DE SOUSA.

D’autre part, à l’âge de 12 ans, De Sousa a commencé sa carrière en faisant des publicités télévisées et en travaillant comme mannequin.

En 1999, elle entre au concours de beauté Miss Venezuela aux mains du célèbre designer vénézuélien Giovanni Scutaro.

En 2000, il travaille sur sa première telenovela, Les Amoureux de la pleine lune, qui est produite et diffusée sur la chaîne de télévision Venevisión.

Cela peut vous intéresser : Radieux ? Angélica Rivera réapparaît à l’occasion de son 52e anniversaire

En 2001, elle partage la vedette dans la telenovela à succès Guerra de Mujeres, avec le personnage de Carolina, l’un des plus populaires de l’intrigue.

En 2002, De Sousa quitte le Venezuela pour travailler sur la telenovela Gata Salvaje, une coproduction entre Venevisión et la chaîne hispano-américaine Univisión.

Dans ce roman de renommée internationale, elle incarne Camelia Valente, une méchante avec qui elle réalise sa projection internationale.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

À la fin de cette production, De Sousa a commencé à travailler sur la telenovela mexicaine Mariana de la noche, produite par Televisa; là, son personnage portait le nom de Carol et était également un antagoniste de l’intrigue.

Plus tard, elle a travaillé sur un autre feuilleton à succès d’Univision appelé Rebeca, où elle a joué Gisela.

En 2005, elle a joué dans le feuilleton Ser Bonita Not Enough sur la chaîne de télévision vénézuélienne Radio Caracas Televisión.

Cela peut vous intéresser : Nouvelle Maribel Guardia ?, Andrea Legarreta plus que belle à 50 ans

Un an plus tard, il est revenu pour jouer dans une autre telenovela de RCTV intitulée Y declaro los hombre y mujer, une production sur le thème de la plage enregistrée sur l’île de Margarita au Venezuela.

En 2007, De Sousa a participé à la telenovela Amor comprado, produite par Venevisión ; où elle a joué Margot la méchante de l’histoire.

Deux ans plus tard, elle est devenue l’antagoniste de la telenovela Pecadora, dans cette production, elle a partagé les crédits avec Eduardo Capetillo et Litzy.

Dans cette production, il a également commencé à découvrir ses talents de chanteur en interprétant le thème musical de son personnage et celui du protagoniste.