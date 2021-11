« Dans la sélection je continuerai en tant que RDT »

11/09/2021

Raúl de Tomás a accordé une interview à SPORT dans la concentration de l’équipe espagnole à Las Rozas, où il a révélé plusieurs aspects curieux d’un footballeur différent à la fois pour sa facilité de marquer et pour sa personnalité. RDT est le meilleur buteur national avec l’Espanyol et se prépare à faire ses débuts avec La Roja en les matchs contre la Grèce et la Suède pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Quelle façon de débuter en tant qu’international avec deux matchs exigeants avec toute une Coupe du Monde en jeu…

Jusqu’à présent tout se passe très bien, le groupe m’a accueilli de manière fantastique. J’en profite pour remercier mes collègues et le staff technique pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. Il est maintenant temps de penser à ces deux matchs qui sont très importants et d’obtenir la victoire.

Vous êtes-vous bien entendu avec Luis Enrique ? A priori ils semblent les deux semblent deux personnalités très compétitives.

Je ne le connaissais pas et il semble être un excellent entraîneur. C’est une personne formidable. Il m’aide, et pas seulement moi, tout le groupe. En fin de compte, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. C’est pourquoi il a bien fait et fera probablement bien à l’avenir.

Être le 9e d’Espagne était votre rêve d’enfant ?

Évidemment, depuis que vous avez mis vos bottes quand vous étiez petit garçon, vous rêvez de ces choses. Je n’ai pas encore débuté, mais je suis très heureux d’être ici.

Comment vivez-vous l’éternel débat du 9, avec tout ce que cela comporte, ce qui s’est passé en Eurocopa avec Morata… impose-t-il un peu de respect ?

Nous savons à quoi nous devons faire face, mais vous devez prendre vos responsabilités, être fort et courageux. Faites ce que vous savez faire dès votre plus jeune âge et faites de votre mieux pour aider l’équipe.

Avez-vous été surpris que votre appel ait suscité autant d’enthousiasme ?

Les gens me soutiennent beaucoup et j’apprécie que mon travail soit reconnu. J’apprécie la confiance que je reçois de chacun.

« Le nom était quelque chose que j’ai décidé avec un ami »

Avez-vous déjà choisi votre dossard ? Le 9 était pour Gavi dans la dernière liste, le 11 qu’il a été avec l’Espanyol est libre avec la perte de Ferran Torres …

Non, nous n’en avons pas encore parlé, je ne sais pas. Je vais décider de voir lequel je peux prendre.

Êtes-vous superstitieux sur le nombre?

Je m’en fiche, je suis heureux d’être ici et je veux saisir l’opportunité. Le nombre est un peu indifférent.

Allez-vous garder RDT sur la chemise ?

Je vais continuer avec RDT, comme j’ai été à l’Espanyol et j’espère que cela me portera chance.

Portez-vous le RDT pour un passe-temps spécial ?

C’est quelque chose que j’ai décidé avec un ami, il m’a dit pourquoi il n’avait pas essayé de mettre le RDT sur la chemise pour se changer et nous avons décidé de cette façon. Depuis lors (étape au Rayo Vallecano) j’ai gardé le nom.

De par son nom, sa façon de jouer ou son image donne le sentiment d’être un footballeur particulier, partagez-vous ce bilan ?

Peut être. Je me sens spécial. J’essaie d’aider tout le monde autour de moi, de contribuer à chaque équipe, de me battre et de faire ce que j’ai toujours appris depuis que je suis petit. Ici, je suis reconnaissant pour le bon accueil et je ferai de mon mieux.

Sortir de votre zone de confort vous a-t-il aidé à devenir le joueur que vous êtes aujourd’hui ?

Totalement. Les expériences vous font mûrir et valorisent les choses. Si je n’avais pas traversé tout ce que j’ai laissé derrière moi, je ne sais pas si je serais ici ou au plus haut niveau. Cela m’a fait apprendre à apprécier ce que je vis.

Dans votre discours vous insistez toujours sur l’importance d’être humble, comment faites-vous pour ne pas vous laisser emporter par la vague du succès ?

Je le porte à l’intérieur. L’humilité que vous avez ou que vous n’avez pas. Je viens d’une famille très humble, je suis très humble et c’est vrai qu’on a tous un ego qui monte ou descend parfois, mais il faut l’utiliser pour des choses positives. L’humilité ne se perd pas. La vie prend de nombreux tournants et a des hauts et des bas, vous devez donc toujours vous humilier et travailler dur.

« Je pèse toujours les aliments avant de manger »

Vous êtes un footballeur qui prend grand soin de vous, vous avez même un coach personnel, maîtriser tous les détails est-il essentiel dans le football d’élite ?

Oui, c’est 80 ou 90 pour cent du succès d’un joueur. Il faut suivre une bonne alimentation à la lettre pour avoir une bonne performance.Dans le football d’aujourd’hui tu cours beaucoup et si tu n’es pas bien physiquement, ça se voit.

Suivez-vous des directives particulières, comme le fameux régime inversé ?

Mon alimentation est basée sur la pesée des aliments, en évitant de dépasser les limites d’une alimentation saine. Ce n’est pas un régime strict, mais je recherche toujours des aliments sains et je les pèse avant de manger.

Et la préparation mentale ? Utilisez-vous des techniques particulières ?

Je fais de la boxe, de la méditation, j’ai des chevaux… ils sont mon refuge pour être tranquille les après-midi. Je vais aussi à la salle de gym pour sortir de la routine. Prendre des poids est toujours bon. C’est ce que je fais habituellement au quotidien.

Je vois que tu as aussi beaucoup de tatouages, est-ce pour une raison particulière ?

Quand j’étais plus jeune, ma tête est allée un peu (sourires). Je n’ai aucun regret, je les aime. Ce sont des choses familières, des choses à moi auxquelles j’ai pensé. Pour l’instant je n’envisage pas d’en faire plus, mais sait-on jamais.