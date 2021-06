Dans la suite de Spider-Verse ⋆ 10z viral

*Issa Rae a rejoint le casting de la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse, dans laquelle elle interprétera le personnage de Jessica Drew, alias Spider-Woman.

Selon The Hollywood Reporter, l’actrice nominée aux Emmys jouera aux côtés Shameik Moore et Hailee Steinfeld, qui reprendront respectivement leurs rôles de Miles Morales/Spider-Man et Spider-Gwen.

Rae, un fan de longue date de Spider-Man, a confirmé la nouvelle via Instagram vendredi.

“La façon dont j’aime Spider-Man depuis la troisième année”, a-t-elle légendé une capture d’écran du rapport THR et l’a partagée sur les réseaux sociaux. “Un rêve devenu réalité.”

Dos Santos, Pouvoirs de Kemp, et Justin K. Thompson dirigera la suite, tandis que Phil Seigneur et Chris Miller revenir en tant que co-scénaristes avec David Callaham, selon le rapport.

Appel des créatifs🚨 L’épisode 1 de #BuildTheTable propose des conseils pour vous aider à démarrer, en vous concentrant sur les histoires que vous voulez raconter et sur la façon de dépasser le doute et le rejet. Regardez maintenant, en exclusivité @ https://t.co/uQHk9ifVP2 ! pic.twitter.com/6UuuviuKbi – HOORAE (@IssaRaePresents) 21 avril 2021

Nous avons déjà signalé… Issa a signé un accord global pluriannuel avec WarnerMedia, la société mère de HBO. La star et créatrice de “Insecure”, selon TheWrap, a signé un pacte qui accorde à HBO, HBO Max et Warner Bros. Television les droits exclusifs sur les projets cinématographiques et télévisés de Rae, qu’elle développera via sa bannière de production Hoorae. Selon Variety, l’accord de Rae vaut 40 millions de dollars sur cinq ans.

« Nous sommes en affaires avec Issa depuis plus de huit ans et nous ne pourrions être plus fiers de notre collaboration » Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO et HBO Max, a déclaré mercredi dans un communiqué. « « Insecure » ​​était une série révolutionnaire pour HBO, et il y a beaucoup plus à l’horizon. Ce nouveau contrat est une opportunité de tirer parti de la force de WarnerMedia pour fournir une multitude de plateformes aux formidables talents d’Issa en tant que producteur et conteur.

Rae a ajouté : « HBO soutient mon travail depuis la toute première assemblée générale que j’ai eue avec Casey en 2012. Je suis ravi non seulement de déployer mes ailes créatives avec le réseau qui fait toutes mes séries préférées, mais aussi de produire culturellement. des histoires résonnantes avec de nouvelles voix qui incitent à des conversations passionnantes via la relation élargie de HOORAE avec toutes les plateformes WarnerMedia.

Dans les nouvelles connexes, HBO Max a commandé une série de huit épisodes à “Rap Sh * to”, d’Issa, écrivain Syreeta Singleton et duo hip hop City Girls Yung Miami et JT. Le projet sera une comédie d’une demi-heure qui suivra deux amis de lycée éloignés de Miami qui se réunissent pour former un groupe de rap.