Dans la tendance de la haute joaillerie – WWD

Les diamants connaissent une popularité croissante dans les pays qui sortent des blocages avec le déploiement de vaccins.

Les grands détaillants comme Blue Nile signalent de fortes ventes de diamants, les prix d’achat moyens augmentant à deux chiffres. Et des maisons de vente aux enchères comme Sotheby’s et Christie’s, qui, dans les années qui ont précédé la pandémie, avaient eu du mal à vendre des diamants blancs, le font désormais à un nombre record. La semaine dernière, Sotheby’s a établi un record en vendant un diamant sans défaut de plus de 100 carats pour plus de 12 millions de dollars, entièrement payé avec de la crypto-monnaie.

Dans l’ensemble, il semble que la demande mondiale de diamants – du moins parmi les acheteurs d’une certaine aisance – atteigne un nouveau sommet.

Le président-directeur général du Natural Diamond Council, David Kellie, qui dirige le groupe industriel chargé de promouvoir les vertus des pierres d’origine naturelle, en particulier auprès des jeunes consommateurs, car les pierres cultivées en laboratoire voient leur popularité augmenter. les crises des 18 derniers mois.

« Tous les domaines du marché des bijoux en diamant semblent être très forts. Ils le sont vraiment depuis la première sortie des premiers blocages en mai dernier », a-t-il déclaré.

« Nous avons passé beaucoup de temps et de recherche à déterminer pourquoi il est si fort afin de prédire s’il ne s’agit que d’une réaction à court terme ou d’une tendance à long terme sur le marché. Quelques choses tout d’abord autour de la valeur des diamants, il y a un sentiment beaucoup plus élevé de lien émotionnel entre les gens et les diamants qui est différent des produits de luxe. Il est basé sur une connexion à long terme. Je pense que les gens voient les diamants comme un investissement de valeur à long terme plutôt que comme une ruée vers l’endorphine à court terme que l’on obtient lorsqu’ils achètent normalement des produits.

Maintenant, avec des réouvertures largement observées en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que dans certaines parties de l’Asie, le NDC parie sur le second semestre pour continuer à alimenter l’élan autour des diamants.

« Nous aurons une nouvelle campagne qui célébrera la valeur des diamants. Nous pensons que les gens seront en mode célébration. L’année dernière était sur les relations et nous aimerions croire que le reste de cette année sera toujours sur les relations, mais maintenant dans le contexte du voyage, de l’excitation et du plaisir. L’humeur du public mondial est que le moment est venu d’aimer la vie et de célébrer ce que nous avons vécu au cours des 18 derniers mois », a déclaré Kellie, qui pense que ce climat général profitera fortement à l’industrie du diamant.

«Je pense que notre industrie comprend un lien personnel fort qui est soutenu par des magasins physiques et des méthodes traditionnelles de marketing avec des détaillants solides et indépendants qui ont des relations avec les clients. Maintenant, ce que COVID-19 a fait, c’est accélérer la façon dont nous complétons cela avec une expertise numérique améliorée », a déclaré Kellie à propos de l’infrastructure de vente au détail renforcée dans l’industrie du diamant à la sortie de la pandémie.

Le NDC cherche à lancer deux nouvelles initiatives au cours des six prochains mois. L’accent sera mis sur la promotion des diamants recyclés ainsi qu’une campagne mettant en vedette des designers qui participent au programme Emerging Designers Diamond Initiative du NDC.

Lorsque les entreprises qui vendent des diamants cultivés en laboratoire présentent leurs produits comme une alternative plus écologique aux pierres extraites, le NDC a fortement reculé, comme ce fut le cas lorsque Pandora est passé à un programme entièrement cultivé en laboratoire en mai. Alors que le NDC affirme que les diamants extraits offrent des avantages économiques importants pour les régions dans lesquelles ils se trouvent, les diamants recyclés pourraient peut-être être l’option la plus durable.

“Nous voyons beaucoup plus d’activité autour des diamants recyclés, ce qui pour nous est quelque chose que nous voulons promouvoir car cela renforce la valeur éternelle des diamants”, a déclaré Kellie. « Qu’il s’agisse d’une pierre individuelle d’une collection qui doit être remodelée ou d’un diamant qui a été transmis, les gens veulent conserver la valeur et le sentiment des pierres. Pour nous, c’est une force qui est unique aux diamants.

Mais Kellie a ajouté qu’il ne fallait pas s’attendre à une application de trading sur le marché des diamants similaire à Poshmark ou eBay de sitôt, car les diamants recyclés « concernent davantage les personnes qui souhaitent conserver les pierres et les transmettre de génération en génération. Il s’agit donc plus de créer un nouveau bijou à partir d’une pierre familiale que d’acquérir des diamants ou des bijoux sur le marché de l’occasion.

Kellie dit que le NDC s’est engagé à diversifier la communauté de conception qui travaille avec des diamants. Le niveau élevé de capital requis pour démarrer une ligne de haute joaillerie a longtemps été une barrière à l’entrée. En janvier, le NDC a lancé l’initiative Emerging Designers Diamond avec Lorraine Schwartz, qui fournit un mentorat et garantit des fournitures de diamants à crédit pour les créateurs de couleur afin de les aider à minimiser les coûts commerciaux de la joaillerie.

« Nous savons que la force de notre industrie réside dans le fait qu’elle est multigénérationnelle et cela signifie de l’expérience, mais c’est à la fois une force et une faiblesse. Ce n’est pas aussi accessible aux personnes sans ces connexions. Plus nous pouvons encourager et développer les talents, mieux c’est. Les diamants s’adressent à différents publics dans le monde entier et la diversité est essentielle à notre succès à long terme », a-t-il déclaré.