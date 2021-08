“Dans la troisième étape, il y aura sûrement des différences”

15/08/2021 à 19h45 CEST

Le leader du Tour d’Espagne 2021, le Slovène Primoz Roglic, estime que dans l’étape de demain, la troisième, “il y aura sûrement des différences entre les favoris” pour la victoire finale dans la montée finale vers Picón Blanco (1er).

“Ce que j’ai entendu, parce que je ne le sais pas, c’est que c’est une montée très difficile. Ce sera une étape difficile et il y aura sûrement des différences entre les favoris”, a déclaré un Roglic pour lesquels, cependant, « la première chose est de se rendre au port à pied » sans difficultés préalables.

Concernant ses éventuels rivaux, il a déclaré qu’il était “difficile de choisir un nom”. “Je n’ose en souligner aucun, même si j’insiste sur le fait que la première chose est d’arriver à la montée. Ceux que je crains le plus sont les plus rapides”, a-t-il expliqué.

Quant à l’étape d’aujourd’hui, il s’est félicité de « ne pas » avoir été impliqué dans la chute à un peu plus de 4 kms. pour le but et que, bien qu’il y ait eu quelques moments avec un peu plus de nerfs “en raison de l’apparition possible du vent”, heureusement ce n’était pas si mal.

Roglic Il n’a pas voulu se demander s’il était intéressé ou non à laisser le Rouge sur les épaules d’un autre coureur et a une nouvelle fois insisté sur le fait qu’il cherche à le porter “après la dernière étape à Saint-Jacques” de Compostelle.

En ce sens, il est déjà concentré sur demain, qui prédit « que ce sera une journée difficile et dans laquelle nous devrons fonctionner à pleine capacité » après les « nerfs » en raison de « le vent peut être dans le plat ».

Concernant l’accident d’aujourd’hui, il a déclaré : “Je ne suis pas tombé, mais c’est quelque chose qui arrive dans le monde du cyclisme.”