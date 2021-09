Dans la voie des stands : le prochain coup de Dmitry Mazepin

Alors que le cirque de Formule 1 se rendra à Sotchi pour la prochaine manche, le président russe Vladimir Poutine sera sans aucun doute ravi que les voitures Haas puissent contourner l’interdiction des pilotes de courir sous le drapeau russe avec l’adoption de la livrée « sur le thème de la Russie ».

L’ironie, bien sûr, c’est que Haas est arrivé sur la scène de la F1 en mettant l’accent sur le projet étant l’équipe américaine de F1 !

On a beaucoup écrit sur les raisons pour lesquelles Gene Haas reste en F1, avec diverses théories en circulation.

Une école de pensée est que Gene Haas a refusé les offres plus que généreuses déposées en 2019 par les Saoudiens et Dmitry Mazepin d’un point de vue patriote, garantissant qu’une équipe américaine reste sur la grille.

Cela a peut-être été mis en doute, car la société de capital-investissement américaine Dorilton Capital, qui appartenait aux nouveaux propriétaires de William, aurait également “jeté un coup d’œil” à Haas.

L’angle patriotique peut maintenant être écarté alors que la nouvelle est apparue selon laquelle Andretti Autosport de Michael Andretti a approché Gene Haas pour acheter l’équipe, mais a été refusé.

Andretti Autosport est en train de lever 287,5 millions de dollars pour compléter son pot de dépenses disponible à 400 millions de dollars.

Andretti était un soumissionnaire potentiel pour Force India et ne s’est éloigné que face à ce qu’ils considéraient comme des évaluations ridicules.

Avec Williams, Dorilton a surenchéri sur toutes les parties intéressées pour garantir la propriété de son bénéficiaire effectif mystérieux inconnu.

Andretti Autosport est un joueur sérieux qui dirige une équipe Indy à quatre voitures, une équipe de Formule E avec BMW, une équipe Indy Lights à quatre voitures et une voiture LMP3 dans la série Sportscar de l’ISMA.

Sans se laisser décourager par la réfutation de Gene Haas, Michael Andretti a confirmé son intérêt continu pour la F1 en déclarant au magazine Racer : « Si la bonne opportunité se présente, nous en profiterons. Mais nous n’en sommes pas encore là, ce serait formidable mais il y a encore un long chemin à parcourir si cela devait arriver.

Au lieu de vendre, Gene Haas a pris les roubles de sponsoring de Mazepin en échange du siège de course de Junior, et bien sûr l’opportunité de marquer les voitures.

Mazepin peut être déçu ou non de la performance de Nikita à ce jour, mais il est apparemment ravi de l’exposition mondiale dont sa société Uralkali a bénéficié.

Le parrainage a joué un rôle déterminant dans l’ouverture de portes et a donné lieu à de nouvelles affaires qui ont plus que récupéré son investissement.

Le plus grand producteur de potasse au monde vient de s’agrandir, ce qui a peut-être accru son désir de posséder une équipe non seulement pour la carrière de son fils, mais aussi pour l’opportunité commerciale que présente la F1, qui n’est pas sans rappeler le parcours de Lawrence Stroll en F1.

Si Mazepin veut posséder une équipe, il n’y a que deux autres options réalistes, Williams ou Sauber, mais les deux seront probablement hors de portée.

Dans le cas de Williams, si Mazepin écrit un chèque suffisamment gros, vous supposeriez naturellement qu’une société de capital-investissement ferait ce que font les sociétés de capital-investissement, à savoir prendre l’argent et s’enfuir.

La clé dans les travaux est la motivation derrière le soutien de Dorilton pour Williams, spéculé dans les colonnes précédentes, est plus de cœur que de tête et aucune somme d’argent ne changera cela.

Un scénario similaire existe chez Sauber alias Alfa Romeo qui appartient au milliardaire suédois Finn Rausing d’une valeur de 14,4 milliards de dollars grâce à l’empire Tetra Pak.

Rausing s’est impliqué dans la F1 lorsqu’en 2016, il a été approché par son compatriote suédois Marcus Ericsson, qui a piloté pour l’équipe Sauber F1 en difficulté financière.

Rausing a racheté le propriétaire Peter Sauber et la directrice générale Monisha Kaltenborn initialement par l’intermédiaire de sa société d’investissement suisse secrète Longbow Finance SA, avant de se transférer la propriété à lui-même.

Il a nommé un ami de confiance de la famille Pascal Picci en tant que président et n’a joué aucun rôle actif dans la gestion de l’équipe.

Rausing assiste tranquillement aux week-ends de course sans aucune attention médiatique.

Il visite régulièrement l’usine de Hinwil, en Suisse, et passe des heures à discuter joyeusement avec les ingénieurs.

Rausing soutient actuellement l’équipe à hauteur de 20 à 30 millions de dollars, donc c’est peut-être comme Williams, une décision de cœur et non de tête, eh bien, il doit dépenser son argent pour quelque chose !

La question à un million de dollars ou plus précisément la question à plusieurs millions de dollars, est-ce que Mazepin créerait une nouvelle équipe avec tout ce que cela implique.

Eh bien, Liberty Media aimerait augmenter le nombre d’équipes sur la grille après la fin de la pandémie, et le directeur sportif Ross Brawn a commenté au diffuseur russe RT en juillet 2020 : « S’il y avait un intérêt de la part d’une équipe russe ou de toute autre que nous pensions était durable, alors nous serions pleinement ouverts à explorer l’opportunité.

Une option pour Mazepin serait de s’associer à son compatriote milliardaire russe Boris Rotenberg, fondateur de la banque russe SMP qui, avec son frère Arkady, possède le groupe SGM, la plus grande entreprise de construction de gazoducs et de lignes d’alimentation électrique en Russie.

Rotenberg est un proche confident du président Vladimir Poutine depuis son enfance, lorsque les deux hommes ont appris le judo ensemble à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg).

Rotenberg a eu quelques problèmes ces derniers temps.

Le groupe SGM était impliqué dans de grands projets d’infrastructure en Crimée, qui, après l’annexion de la Crimée en 2014, ont conduit à des sanctions américaines contre les deux frères et leurs actifs.

Le Trésor américain a affirmé que Poutine avait attribué des milliards de dollars au Rotenberg en contrats de Gazprom et pour les Jeux olympiques de Sotchi.

Les sanctions de l’UE ont suivi, mais ne couvraient que les biens immobiliers à Rome et en Sardaigne évalués à 30 millions d’euros.

Comme Rotenberg avait la nationalité finlandaise en raison d’un précédent mariage avec un citoyen finlandais, il a contourné les sanctions. Les actifs comprenaient trois villas à Eze, Nice et l’équipe de course de Rotenberg, SMP Racing, qui forme également des pilotes dans la ville de Le Luc, en France.

SMP Racing a une foule de pilotes russes dans ses livres, dont l’ancien pilote Williams F1 Sergey Sirotkin et l’étoile montante Robert Schwartzman.

Rotenberg est un passionné d’essence confirmé et a couru dans une variété de séries de 2011 à 2014, avec sa plus grande réussite en terminant 2e de la course 2012 – 24 heures de Barcelone.

Rotenberg souhaite former une équipe de F1 entièrement russe utilisant les courses SMP et a clairement exprimé ses intentions en octobre 2019 lors du Grand Prix de Russie lorsqu’il a déclaré: «Plus vous essayez de créer dans le sport automobile, plus vous avez de chances de vous épanouir. . Voulons-nous créer une équipe de Formule 1 ? Je pense que plus il y a d’équipes, plus il y aura d’opportunités pour nos pilotes.

“Tout est possible. L’essentiel est de faire l’effort. Tout d’abord, les considérations financières.

Eh bien, en 2020, Rotenberg prévoyait d’investir dans le constructeur automobile néerlandais Spyker, ce qui permettrait à l’entreprise de reprendre la production d’une gamme de trois voitures de sport en 2021, à savoir : la supercar C8 Preliator, le SUV D8 Pékin-Paris et la supercar b6 Venator.

Espérant imiter Ferrari, McLaren et Aston Martin avec un constructeur de voitures de sport parrainant sa propre équipe de F1, Rotenberg a affirmé avec ambition : « Notre groupe d’entreprises lancera avec succès la marque Spyker dans la ligue des meilleures super voitures de sport au monde.

Hélas, tout s’est terminé en larmes, l’investissement ne s’étant jamais concrétisé et Spyker a déposé son bilan en janvier.

En mai 2021, BR Engineering, le constructeur de voitures de course établi par SMP Racing, a publié les détails de sa troisième voiture monoplace, la BR03 développée spécifiquement pour le marché russe.

Rotenberg est peut-être en panne mais n’est pas sorti et planifie sans aucun doute son prochain déménagement à bord du superyacht de 75 millions de dollars de son frère « Rahil ».

Alors, une combinaison de l’argent de Mazepin et de l’expertise de Rotenberg créera-t-elle une nouvelle équipe de F1 entièrement russe ? Le temps nous le dira.

Garry Sloan est auteur, chroniqueur et podcasteur. Plus de détails sur garrysloan.com