Dans la voie des stands : placez vos paris

À l’époque où la Formule 1 était dirigée par le maître de piste du sport, Bernie Ecclestone, les paris étaient un gros mot, croyant que l’industrie du jeu ternirait l’image de son sport.

Comment cela cadre avec son amour de l’argent du tabac a toujours été un mystère.

Lorsque Liberty Media a pris le contrôle, le responsable des médias numériques d’Adam Crothers Formula 1 a été chargé d’élaborer une stratégie pour gagner de l’argent grâce aux paris sportifs.

La clé était des données qui permettraient de parier en direct pendant les courses et très rapidement, Liberty a signé avec l’Interregional Sports Group (ISG) pour un contrat de cinq ans d’une valeur estimée à 100 millions de dollars permettant à ISG les droits commerciaux de vendre la F1 aux sociétés de jeux.

Le partenariat avec ISG serait la start-up technologique européenne Sportradar qui extrairait les données directement du circuit qui fournirait 1,1 million de points de données de la piste et des voitures chaque seconde.

Hamish Bicket, directeur du contenu sportif et des partenariats chez Sportradar, a dit ceci sur l’état et le potentiel des paris sur la F1,

« Les sports automobiles en général, il n’y a pas eu un réel intérêt pour les paris et ce ne sont pas seulement les paris en direct, mais les paris en général et s’il y a un sport qui est capable de changer cette aiguille, alors c’est la Formule 1. Regardez leur fan mondial base. Je pense que vous avez environ 19 millions de téléspectateurs un week-end de course et 500 millions de fans à travers le monde, donc… une énorme opportunité pour nous.

Sportradar a été en mesure de créer 22 options de paris telles que le 1er à abandonner, les dépassements totaux du pilote et la marge gagnante.

Les affaires ont été bonnes pour Sportradar qui soutient plus de 900 opérateurs de paris dans le monde, 350 médias et plus de 150 ligues sportives.

Capitalisant sur cette croissance, la société est devenue publique en septembre avec une valorisation de 7,98 milliards de dollars, le fondateur de la compensation, Carsten Koerl, de 2,4 milliards de dollars.

La stratégie d’ISG était d’utiliser une technologie de remplacement numérique qui permet de superposer les logos des sponsors sur les panneaux d’affichage électroniques et les graphiques à l’écran lors des courses télévisées diffusées dans différents pays.

C’était essentiel car même si une poignée de grandes entreprises contrôlent actuellement l’industrie des paris sportifs en ligne, aucune n’est vraiment mondiale. La capacité de faire de la publicité par région est donc essentielle pour ces marques.

ISG vise à conclure sept accords de parrainage régionaux en commençant par l’Asie, l’Europe, les Amériques, puis vers la Russie et l’Amérique latine.

Fait intéressant, pour un sport qui embrasse les problèmes du Moyen-Orient en matière de publicité sur les jeux d’argent, la région n’est pas partante.

Les pièces du puzzle finissent par se mettre en place à partir de mars, le bookmaker en ligne 188BET devenant le partenaire asiatique officiel d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 8 millions de dollars par saison.

En juillet, Flutter, la société holding d’une gamme de marques internationales, dont Paddy Power, Betfair, PokerStars, Sky Bet, Sportsbet, FOX Bet, FanDuel, TVG et Adjarabe a rejoint la fête avec sa marque PokerStars inscrite pour une diffusion européenne exclusive face à parrainage jusqu’en 2023.

Bien que certains pays interdisent la publicité des paris sportifs, les récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis annulant une interdiction fédérale des paris sportifs et quelques restrictions sur des marchés comme le Royaume-Uni sont de bon augure.

Nigel Currie, fondateur du cabinet de conseil sportif NC Partnership a déclaré : « Cela va probablement devenir plus difficile pour l’industrie du jeu [to do sports sponsorship and advertising] sur certains marchés.

La F1 est l’un des sports les plus difficiles pour les régulateurs car il est tellement international et il y a tellement de différents [countries] cela fournira probablement un bon retour sur investissement.

Il y a bien sûr les questions éthiques et morales autour du jeu.

Liberty Media surprise surprise a décidé de prendre l’argent et, tout comme sa position sur d’autres questions éthiques, a avancé l’argument « nous faisons partie de la solution ».

Ross Brawn a reconnu ses inquiétudes quant à l’influence des mineurs et de la toxicomanie en commentant à . : « Les paris ne vont pas disparaître. Parier de manière non structurée et non surveillée est bien pire que de le faire de manière responsable et structurée. »

Ce que la F1 doit être sur ses gardes, c’est le côté obscur des paris sportifs.

Le trucage de matchs dans le football et la falsification de ballons au cricket, pour n’en nommer que quelques-uns, ont terni la réputation du sport ces dernières années.

Sportradar dirige la « division des services d’intégrité » de haut niveau, affirmant que jusqu’à un pour cent des matchs qu’ils surveillent montrent des modèles de paris suspects qui peuvent être révélateurs de matchs truqués.

Et la F1 ?

Par exemple, un syndicat de paris d’Extrême-Orient pourrait-il « acheter » un mécanicien qui, à son tour, gâcherait un arrêt au stand critique ?

Eh bien, malheureusement, la nature humaine a toujours montré la maxime « chaque homme (ou femme) a son prix ».

Plus concernant la F1 n’a pas été sans ses divers scandales de tricherie au fil des ans, déclenchés aux plus hauts niveaux du sport.

Aucun rappel plus important n’est nécessaire dans la semaine où l’on apprend que Flavio Briatore pourrait revenir en F1.

Si un chef d’équipe était prêt à demander à son pilote de s’écraser pour un avantage de points pour son coéquipier, imaginez ce qu’un chef d’équipe ferait pour de l’argent !

Garry Sloan est auteur, chroniqueur et podcasteur. Plus de détails sur garrysloan.com