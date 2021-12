Dans la voie rapide ! 65 000 km d’autoroutes en construction ; Maharashtra, responsable de l’UP

Maharashtra a la plus grande part parmi les NH en construction à la fois en termes de longueur et de coût impliqué à 17,5% et 15%, respectivement. (Image représentative)

Près de 65 000 km de tronçons d’autoroutes nationales étaient en construction dans le pays, impliquant un investissement de Rs 10,4 lakh crore, comme le 30 novembre de cette année, le Parlement a été informé jeudi.

L’Uttar Pradesh détient la deuxième plus grande part en termes de longueur en construction à 4 384 km et également en termes de coût impliqué à Rs 91 332 crore.

Un total de 4 052 km de longueur NH est en construction au Rajasthan, le troisième plus haut, pour un coût de Rs 51 988 crore. Le Karnataka et le Tamil Nadu suivent ensuite en termes de longueur en construction.

Répondant à une question écrite à Lok Sabha, le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari a déclaré qu’au cours des trois dernières années, 34,419 km de longueur NH ont été construits dans le pays dont la plus élevée était l’année dernière à 13 327 km.

Au cours de la période d’avril à novembre de l’exercice en cours, 5 118 km NH ont été construits. Gadkari a déclaré qu’un mécanisme et un système de surveillance sont en place pour assurer la qualité de la construction conformément aux normes prescrites.

