Dans l’Amérique de Biden, les passages frontaliers illégaux ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans ⋆ 10z viral

in

Les données préliminaires des douanes et de la protection des frontières obtenues par Axios indiquent que le nombre d’étrangers illégaux entrant aux États-Unis en provenance du Mexique est le plus élevé depuis 2006, avec quatre mois restants dans l’année fiscale.

Depuis le 1er octobre 2020, près d’un million de migrants ont été appréhendés par le CBP. Rien que le mois dernier, 170 000 personnes ont été capturées, un record en 20 ans. Alors que la majorité des migrants viennent du Mexique (40 %), d’autres sont venus d’Équateur, du Venezuela, de Cuba et d’Haïti, ainsi que des pays du Triangle du Nord du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador.

C’est le troisième mois consécutif que le CBP a enregistré plus de 170 000 passages de frontière, ce qui ne s’est pas produit depuis 2000. Environ 6 000 migrants ont été appréhendés quotidiennement à la frontière en avril, tandis qu’en mars, environ 5 560 migrants ont été arrêtés.

« Dans seulement cinq secteurs, plus de 32 000 Équatoriens ont été rencontrés à la frontière américano-mexicaine au cours de cet exercice », a noté Axios. “Environ 13 000 Brésiliens ont été arrêtés dans le seul secteur de Yuma, en Arizona, en plus d’environ 7 000 dans deux autres secteurs, selon les données. Il y a eu moins de 40 000 migrants non originaires du Mexique, du Guatemala, du Honduras ou du Salvador rencontrés par les agents des frontières pour l’ensemble de l’exercice 2018. »

Le vice-président Kamala Harris, que le président Joe Biden a nommé pour diriger la réponse de l’administration à la crise frontalière, ne s’est pas encore rendu à la frontière sud au milieu de la recrudescence et des milliers d’enfants détenus dans des établissements. Dans une interview avec Lester Holt de NBC cette semaine, Harris s’est moqué de l’idée.

Après que le vice-président a affirmé que l’administration avait « été à la frontière », Holt l’a pressée. — Vous n’êtes pas allé à la frontière, nota-t-il.

“Je ne suis pas allé en Europe”, a déclaré Harris. « Et je ne comprends pas le point que vous faites. Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière.

Harris est en visite au Guatemala cette semaine, ce qui, selon elle, fournira une idée des «causes profondes» de la crise. Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a critiqué Harris dans une interview diffusée dimanche, notant: “Nous avons demandé au gouvernement des États-Unis d’envoyer un message plus clair pour empêcher plus de gens de partir”.