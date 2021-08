Dans le but de récupérer Conor McGregor, Chael Sonnen propose une revanche avec Jose Aldo.

in

11 décembre 2015 ; Las Vegas, NV, États-Unis ; Jose Aldo et Conor McGregor posent pour des photos alors qu’ils sont séparés par le président de l’UFC Dana White lors des pesées pour l’UFC 194 au MGM Grand Garden Arena. Crédit obligatoire : Gary Vasquez-USA TODAY Sports ORG XMIT : USATSI-257090 ID DE FICHIER ORIG : 20151211_gav_sv5_001.jpg

Ancien combattant de UFC, et commentateur actuel pour ESPN, Chael Sonnen a une curieuse idée pour la prochaine étape de la carrière de Conor McGregor. Alors que l’Irlandais se remet d’une grave fracture, l’Américain comprend qu’il a besoin d’un combat spécifique pour son retour dans le MMA.

L’analyste a surpris en suggérant une revanche avec José Aldo, à qui Conor J’enlève la ceinture poids plume en 2015..

Avertissement

« Si vous regardez le retour de Conor McGregor et que vous voulez le ramener sur la route, il doit affronter quelqu’un de moins. Il a besoin de quelqu’un qui ne commercera qu’avec lui. Je pense que Jose Aldo entre dans cet endroit », Il a dit Sonnen, dans Max en MMA.

José Aldo Oui Conor McGregor ils avaient l’une des plus grandes rivalités de l’histoire de l’organisation. Dans 2015., quand ils étaient tous les deux poids plume, ils se sont affrontés dans le combat des étoiles de UFC 194, valable pour l’unification de la ceinture.

L’antérieur du combat a eu diverses provocations des Irlandais à l’ex-monarque de la division. Dans l’un des épisodes qui ont marqué avant l’événement, “Le fameux “ a volé la ceinture de Aldo, agaçant le Brésilien.

Le combat a été un moment triste pour lui MMA de Brésil, la légende est tombée après un coup précis de McGregor, qui l’a envoyé au tapis à seulement 13 secondes du premier tour.

Après la défaite, Aldo et son équipe a insisté pour finaliser le match revanche. UFCIl pensait différemment et Conor il a continué sur la voie du succès, passant au poids léger et s’est couronné comme le premier champion simultané en deux divisions de l’organisation.

Actuellement, José vivre un nouveau départ dans sa carrière. Après une période instable chez les poids plumes, Aldo Il a décidé de s’essayer aux poids du coq. Après avoir perdu ses deux premiers combats, le Brésilien a remporté les deux suivants et est à nouveau envisagé pour un nouveau combat pour la ceinture.

Dans une situation différente, McGregor il est dans une phase irrégulière. Totalement opposé à son apogée. “Le fameux” a remporté deux de ses cinq derniers combats et n’a plus gagné en poids léger depuis 2016. Lors de son dernier combat, il s’est cassé la jambe dans la trilogie avec Dustin Poirier, et a perdu ses deux combats en 2021.

