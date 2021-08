Lorsque Black Widow est sorti début juillet, Disney a proposé les numéros de streaming pour améliorer son week-end d’ouverture, ajoutant 55 millions de dollars de Disney + Premier Access à ses 80 millions de dollars au box-office initiaux pour affirmer que malgré les circonstances, il a fait plus de de nombreux autres films MCU comme Thor: The Dark World, Ant-Man, Ant-Man and the Wasp et Guardians of the Galaxy