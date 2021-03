Amazon approfondit ses relations avec la Ligue nationale de football, signant un nouvel accord de 11 ans qui fera de Prime Video la maison exclusive de «Thursday Night Football».

Cette décision a été annoncée jeudi dans le cadre des accords de diffusion à long terme de la NFL, allant des saisons 2023 à 2033.

Le nouvel accord, aux côtés des accords avec Fox, NBC, CBS et ESPN, est le premier pacte entièrement numérique de la NFL avec un partenaire média et les rapports mettent un prix élevé sur l’engagement d’Amazon. Sportico a rapporté qu’Amazon avait effectivement doublé les 660 millions de dollars que Fox payait pour «TNF» et paierait 1,3 milliard de dollars par an, soit 14,5 milliards de dollars sur la durée de l’accord. CNBC a également cité des sources estimant ce chiffre à environ 1 milliard de dollars par an.

Amazon a repris les droits de streaming pour «TNF» de Twitter en 2017, payant 50 millions de dollars à l’époque. L’année dernière, le géant de la technologie et la ligue ont annoncé le renouvellement de ce partenariat, qui a amené 11 matchs diffusés par Fox à la télévision à un public qui regarde Prime Video et Twitch appartenant à Amazon sur une variété de sites, d’applications et d’appareils.

Amazon s’était précédemment vanté que ses jeux en streaming étaient disponibles pour 150 millions de membres Prime payants dans plus de 200 pays.

Amazon a déclaré dans un communiqué de presse que Prime Video proposerait de nouvelles émissions d’avant-match, de mi-temps et d’après-match, et qu’il continuerait d’offrir des fonctionnalités interactives préférées des fans comme X-Ray et Next Gen Stats, pour une visualisation personnalisable. vivre. Dans le cadre de l’accord, Prime Video a également a obtenu les droits d’une liste hebdomadaire de programmes originaux de la NFL et des droits étendus sur les faits saillants du jeu pour tous les matchs de la NFL.

Sportico a spéculé sur la question de savoir si Amazon sous-traitera la production de ses jeux ou si Prime Video construira une équipe à partir de zéro.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré qu’Amazon permettrait à la ligue de développer sa base de fans «de manière innovante et convaincante».

«Les matchs de la NFL sont la programmation en direct la plus regardée aux États-Unis, et ce package sans précédent« Thursday Night Football »donne à des dizaines de millions de membres Prime, nouveaux et existants, un accès exclusif au football en direct incontournable sur Prime Video», Mike Hopkins, SVP de Prime Video et d’Amazon Studios, a déclaré dans un communiqué.

Chaque match «TNF» sera également télévisé sur les marchés à domicile des équipes participantes, conformément à l’engagement de longue date de la NFL de rendre ses jeux disponibles sur la télévision gratuite en direct.

Au-delà de la diffusion, la relation d’Amazon avec la NFL s’étend à l’utilisation par la ligue d’Amazon Web Services en tant que fournisseur officiel de cloud et d’apprentissage automatique. Les statistiques de nouvelle génération fournissent des données de localisation, de vitesse et d’accélération en temps réel pour chaque joueur pendant chaque partie.

Une plus grande poussée dans la diffusion de la NFL et les quelque 11 millions de téléspectateurs qui regardaient régulièrement «Thursday Night Football» à la télévision ne manqueront pas de stimuler davantage l’activité publicitaire en plein essor d’Amazon, qui est devenue le segment commercial à la croissance la plus rapide du géant de la technologie.