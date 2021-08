Dans le contexte de la hausse des prix des crypto-monnaies, faut-il acheter ou vendre des actions Coinbase ?

Avec Bitcoin (BTC / USD) approchant les 50 000 $ et Ethereum (ETH / USD) reflétant la tendance, Coinbase Global est passé à l’avant-garde de l’industrie de la crypto-monnaie. Devriez-vous acheter ou vendre vos actions après l’introduction en bourse très médiatisée ? Une analyse de l’Investor’s Business Daily met en lumière la réponse.

Faites le plein de plus de 70% le premier jour

Le 14 avril, Coinbase a été cotée au Nasdaq à 250 $ par action. Son action a grimpé de près de 72% à 429,54 ce jour-là avant de clôturer à 328,28, générant une valorisation de 87,3 milliards de dollars. Dans une note aux clients, l’analyste de Wedbush Dan Ives a écrit :

«L’introduction en bourse de Coinbase est potentiellement un événement décisif pour l’industrie de la cryptographie et ce sera quelque chose que Street ciblera au laser pour évaluer l’appétit des investisseurs. Coinbase est un élément fondamental de l’écosystème crypto et est un baromètre de l’adoption généralisée et croissante de Bitcoin. et crypto pour les prochaines années ».

90% des revenus de Coinbase proviennent des frais de services de trading et de stockage

La plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis répertorie environ 50 paires de crypto-monnaies à échanger. Alors que Bitcoin, la devise avec la capitalisation boursière la plus élevée, n’a augmenté que de 2% cette année, Ethereum a plus que doublé pendant cette période. Environ 90 % des revenus de l’entreprise provenaient du service d’entreposage et des frais commerciaux.

La société prévoit une part de marché des actifs cryptographiques de 11,3% d’ici la fin de l’année

La bourse a émis une perspective pour l’intégralité de 2021. Ils s’attendent à avoir des actifs de 223 milliards de dollars sur la plate-forme auprès de 56 millions d’utilisateurs vérifiés, ce qui correspond à une part de marché des actifs cryptographiques de 11,3%. Ses résultats du premier trimestre ont légèrement raté la cible. Alors que Wall Street s’attendait à ce que Coinbase gagne 3,07 $ par action sur des revenus de 1,81 milliard de dollars, les bénéfices réels étaient de 1,801 milliard de dollars à 3,05 $ par action. Les résultats du deuxième trimestre ont été meilleurs, la bourse ayant gagné 6,42 $ par action sur des ventes de 2,22 milliards de dollars. En 2021, les bénéfices de Coinbase ont augmenté de 2 350 % d’une année sur l’autre.

Négociation d’actions avec près de 40 % de réduction sur les pics post-IPO

En raison des baisses récentes, les actions ne constituent plus une base d’introduction en bourse. Les analystes suggèrent de garder un œil sur la formation d’une nouvelle base. Ce serait une raison d’acheter.

La publication Dans le contexte de la hausse des prix de la crypto, faut-il acheter ou vendre des actions Coinbase ? est apparu en premier sur Invezz.