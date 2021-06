Dans le contrecoup du colorisme des Heights, a expliqué

Malgré une première vague d’éloges de la critique, l’adaptation cinématographique très attendue de la première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda In the Heights n’a pas attiré les foules dans les salles de cinéma lors de son week-end de première. Au lieu de cela, une vague de réaction a fait surface sur le manque de personnages Afro Latinx à la peau visiblement foncée – la communauté même que le film prétend représenter.

La comédie musicale à succès qui a fait de Lin-Manuel Miranda un nom à Broadway une demi-décennie avant les débuts d’Hamilton dépeint un quartier en difficulté mais dynamique dans l’Upper West Side de Manhattan. Mais alors que le nouveau film est une célébration de Washington Heights, il est très facile d’en sortir en pensant que la communauté est entièrement composée de migrants et d’immigrants Latinx à la peau claire. Bien qu’une grande partie de la population réelle du quartier soit Black Latinx, dans le film, tous les acteurs principaux sauf un ont la peau claire – et de nombreux téléspectateurs ont immédiatement remarqué ce qui semblait être l’effacement de la communauté Black Latinx.

Les discussions sur les réseaux sociaux à propos du film se sont rapidement concentrées sur son colorisme perçu – les préjugés contre les Noirs à la peau plus foncée et les préjugés positifs envers ceux qui ont la peau plus claire. La conversation s’est centrée sur une interview publiée le 9 juin entre le réalisateur du film, Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), et Felice León de Root, dans laquelle elle a demandé à Chu clairement non préparé : « Que pensez-vous du manque de personnes Black Latinx représenté dans votre film ?

“C’est quelque chose dont nous avons parlé et dont j’avais besoin d’être éduqué”, a reconnu Chu. “En fin de compte, lorsque nous regardions le casting, nous avons essayé de trouver les personnes qui étaient les meilleures pour ces rôles.”

Selon l’acteur Melissa Barrera dans une interview de groupe séparée avec la racine et quelques-uns de ses collègues membres de la distribution, le processus d’audition a inclus “beaucoup d’Afro Latinos” – ce qui a soulevé des questions sur pourquoi aucune des “bonnes personnes pour les rôles” “, comme elle l’a dit, avait la peau plus foncée. Les rôles des acteurs noirs sont principalement allés aux danseurs de fond et aux figurants.

En réponse à la réaction, Miranda a publié une déclaration sur Twitter lundi soir pour s’excuser pour l’effacement du film de la population Black Latinx de Washington Heights. “Je peux entendre la douleur et la frustration suscitées par le colorisme, de ne pas se sentir dans les commentaires”, a-t-il écrit. « En essayant de peindre une mosaïque de cette communauté, nous avons échoué. Je suis vraiment désolé… Je promets de faire mieux dans mes futurs projets, et je me consacre à l’apprentissage et à l’évolution que nous devons tous faire pour nous assurer que nous honorons notre communauté diversifiée et dynamique.

In the Heights est vibrant, mais est-ce authentique ?

Bien que In the Heights soit semi-autobiographique, Miranda n’a pas vraiment grandi à Washington Heights ; il a passé la majeure partie de sa jeunesse dans le quartier adjacent beaucoup plus blanc d’Inwood, faisant l’expérience de Washington Heights comme un visiteur fréquent mais pas vraiment comme un habitant.

Cette différence a peut-être finalement été enregistrée pour une partie du public du film comme une inauthenticité. Le 13 juin, un fil Twitter viral du cinéaste Numa Perrier (Jezebel) dans lequel Perrier a republié l’interview de Root, décrivant la conversation comme “douloureuse”, a déclenché une discussion de l’auteur Roxane Gay et de certains téléspectateurs de Black Latinx sur le colorisme. Le colorisme est depuis longtemps un problème pour les membres de la communauté Black Latinx qui disent qu’ils sont trop souvent effacés dans les représentations des communautés Latinx, en particulier des cultures caribéennes.

“Ces discussions sont celles que nous finissons par devoir avoir parce qu’il y a une telle atmosphère de rareté quand il s’agit de ces histoires”, m’a dit la critique culturelle Soraya McDonald. “S’il y avait plusieurs mâts de tente mettant en vedette et dirigés par des personnes de couleur, et que cela ne semblait pas si grave et un tel événement, alors cela n’aurait pas autant d’importance.”

Miranda a déjà été confrontée à des réactions négatives face à l’effacement perçu des Noirs, en particulier lors des débats sur la question de savoir si Hamilton, malgré une distribution principalement noire, efface les Noirs du récit historique de l’Amérique. Il pourrait être facile d’attribuer le problème du casting à prédominance de peau claire de In the Heights à la façon dont l’histoire du spectacle de Broadway a été écrite à l’origine par Miranda et Quiara Alegría Hudes (qui ont également co-écrit le scénario du film). Mais il est important de noter qu’en tant que réalisateur, Chu a également fait face à une réaction similaire en 2018 sur la façon dont Crazy Rich Asians, à propos des riches communautés de la diaspora chinoise vivant à Singapour, a pratiquement effacé les populations malaises, indiennes ou autres de sa représentation de l’île. .

Étant donné que ce n’est pas la première fois que Chu est confronté à la question du colorisme, son absence de vraie réponse lorsque León a insisté pour en obtenir une était déconcertante. Au lieu de cela, il a répété à plusieurs reprises : « C’est une bonne conversation à avoir » – mais ne semblait pas l’avoir réellement.

“Tout le monde parle de la nécessité d’avoir des” conversations difficiles “sur la race, le racisme systémique, la représentation raciale et culturelle, puis dès que cela semble un peu difficile, les gens qui ont la possibilité de se retirer, se retirent”, m’a dit Rebecca Carroll . Critique culturelle et auteur de Surviving the White Gaze: A Memoir, Carroll dit qu’elle a estimé que le casting de In the Heights ne pouvait pas être entièrement inconscient. « Comment cela se peut-il, étant donné ce qui se passe dans le dialogue national ? »

Elle a fait référence à l’aveu de Miranda plus tôt cette année que les producteurs du film pensaient à l’origine que le film devrait mettre en vedette Jennifer Lopez pour réussir comme preuve que “ce film allait être financé uniquement pour un casting de Latinos à la peau claire”. (L’ex-mari de Lopez, le puissant musicien latin Marc Anthony, a un rôle petit mais central dans le film et apparaît sur la bande originale, renforçant sans doute l’attrait du film pour de nombreux téléspectateurs Latinx.) Selon Miranda, l’équipe créative a repoussé cette impulsion. jusqu’à ce qu’ils fassent comprendre aux dirigeants que le film devait être authentique. “Ce doit être des gens qui ont l’air d’appartenir à la 175e rue”, a-t-il déclaré à IndieWire.

Mais Carroll doute que l’authenticité soit tout l’objectif. “Je ne crois tout simplement pas que Jon Chu n’était pas au courant des choix de casting”, a déclaré Carroll. “Je ne pense pas que l’équipe créative aurait pu prendre en compte la réaction du public noir et continuer à faire le film qu’ils ont fait.”

McDonald m’a dit qu’elle n’arrêtait pas de penser au titre de When They See Us d’Ava DuVernay pour rappeler à quel point les Noirs sont rarement vus. « N’avez-vous tout simplement pas vu ces gens ? Sont-ils simplement fondus dans un arrière-plan flou ? Comment ne pas remarquer ? Mais il y a tellement de façons dont les gens ne voient tout simplement pas les Noirs. Ils ne nous considèrent pas.

Le colorisme est une forme de racisme – et c’est toujours un problème majeur à l’écran

Le colorisme a des racines profondes aux États-Unis. Le « test du sac en papier » (pour s’assurer que la couleur de la peau était plus blanche qu’un sac en papier) ou la « société des veines bleues » (limitée aux personnes qui pouvaient voir leurs veines bleues à travers une peau claire) étaient des exemples historiques apocryphes de cette discrimination, remontant à l’esclavage et se déroulant au sein de castes sociales complexes. Aujourd’hui, le colorisme impacte toujours visiblement la représentation du noir à l’écran. “Le test du sac en papier est toujours très vivant”, a déclaré l’actrice oscarisée Viola Davis en 2015. “J’entends ces histoires d’amies à moi qui sont des actrices à la peau foncée qui sont toujours considérées comme des accros au crack et des prostituées . “

Au cours de leurs entretiens avec la racine, au lieu d’aborder le manque de rôles noirs dans In the Heights, Barrera et Chu ont tous deux évoqué les danseurs de fond du film comme exemple de représentation Black Latinx. Étant donné que les danseurs sont rarement vus à l’écran et n’ont jamais prononcé de lignes, essayer de les présenter comme une représentation significative plutôt que comme un habillage fixe a peut-être poussé le point de colorisme à la maison : comme me l’a dit McDonald, « les Noirs ne sont pas des meubles visuels ».

Les acteurs noirs ont été utilisés comme façade pour les histoires de blancs à Hollywood pendant des décennies – pensez aux récits de « sauveur blanc » comme To Kill a Mockingbird ou The Help, où le racisme est présenté comme l’expérience éducative d’une personne blanche ; ou des films comme The African Queen ou Out of Africa, où tout le continent joue le rôle de second violon dans les aventures d’une personne blanche. Et même si Hollywood se diversifie, les modèles de casting racistes continuent de se produire, car les acteurs à la peau plus claire sont choisis plus fréquemment que ceux à la peau plus foncée. Une étude menée en 2019 et publiée en 2021 a révélé que, parmi les femmes noires interprétées dans des rôles principaux au cours de la dernière décennie, seulement 19% avaient la peau foncée.

Ce cadre renforce en fin de compte une lentille de privilège blanc et maintient une vision inéquitable du monde qui ne parvient pas simultanément à inciter le public à voir les choses différemment. “C’est là que les dégâts frappent le plus fort”, m’a dit Carroll. «Pour les gens qui ne remarquent peut-être même pas l’effacement – ​​le public blanc – leur ignorance volontaire n’est pas seulement validée mais cimentée. Pour les personnes qui voient dans les danseurs d’origine noire une représentation et/ou un progrès suffisants, cela reste un progrès. Et pour ceux d’entre nous qui trouvent l’effacement absolument flagrant, nous devons tout recommencer avec pourquoi c’est important. »

Tout cela peut faire de In the Heights un film aigre-doux à la fin – un rappel que lorsqu’il y a si peu de représentation à avoir, les enjeux deviennent élevés pour tous ceux qui sont potentiellement touchés par cette représentation. In the Heights a reçu des éloges pour sa description aimante d’une expérience de la diaspora latine, en particulier dans des chansons comme « Paciencia y Fe », qui décrit la lutte des travailleurs immigrés et migrants arrivant à New York, luttant contre le racisme et les difficultés économiques et la douleur de lutter pour s’intégrer. Bien que l’histoire de Dans les hauteurs ait une grande signification pour beaucoup de ses téléspectateurs, cependant, la reconnaissance généralisée des défauts du film pourrait finalement éclipser ses meilleurs efforts.

“J’essaie de garder de la place à la fois pour l’incroyable fierté du film que nous avons réalisé”, a écrit Miranda dans ses excuses, “et d’être responsable de nos lacunes.” Espérons que Hollywood en prendra note.