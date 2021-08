Dans le final de “The White Lotus”, le cadavre était là depuis le début

Mike White est bien conscient que The White Lotus n’est pas un mystère de meurtre dans l’âme. «Vous savez, c’est un tel trope à ce stade. Toutes ces séries limitées où il y a un cadavre au début », a déclaré l’écrivain et réalisateur au New Yorker le mois dernier, peu de temps après la première de son projet de pandémie de six épisodes sur HBO. « Je me suis dit : « Vous voulez votre cadavre ? Voici votre cadavre.

La citation rend la présence d’un cadavre superficielle, voire parodique. Il est vrai que, pendant la majeure partie de la course de The White Lotus, il était facile d’oublier la mort taquinée dans la scène d’ouverture de la série. La station éponyme est inondée de terreur existentielle, les angoisses immédiates de ses clients noyant la calamité imminente à la fin de leur séjour. « Quelqu’un meurt » est une vague proclamation ; le mépris foudroyant de deux étudiants arrogants est une horreur si viscérale qu’elle rayonne hors de l’écran. Au milieu de la saison, The White Lotus semblait carrément désintéressé de la mise en place d’une conclusion sanglante – il a atteint le point où vous pourriez vous demander pourquoi White a pris la peine d’en inclure un. Le ressentiment bouillonnant du personnel de l’hôtel pourrait sûrement alimenter le spectacle à lui seul.

Mais dans la finale de dimanche, The White Lotus a prouvé que son point culminant était bien plus qu’un stratagème cynique pour l’audience ou un clin d’œil sournois à des contemporains comme Mare of Easttown ou Big Little Lies. Le titre de « Départs » est, bien sûr, un double sens ; la plupart des personnages se déplacent simplement sur un avion, tandis que l’un se déplace de cette bobine mortelle. Pourtant, la mort réelle est plus qu’un jeu de mots, et encore moins une réflexion après coup. C’est un condensé parfait des thèmes de la série, qui semblerait surdéterminé s’il ne nous surprenait pas. Comme tous les meilleurs rebondissements, la mort dans The White Lotus est choquante sur le moment, mais inévitable rétrospectivement. Les blancs n’ont pas essayé de cacher le ballon ; dans un choix révélateur, HBO a partagé la saison complète avec les critiques à l’avance, tandis que des émissions similaires retiennent généralement la finale et son accompagnateur révèle.

Et donc : c’était Shane (Jake Lacy), un enfant riche et détestable, dans la Suite Ananas, avec un couteau. En théorie, Shane est venu au Lotus Blanc pour célébrer son nouveau mariage. Dans la pratique, il a passé la majeure partie de sa lune de miel à faire la guerre au directeur de l’hôtel Armond (Murray Bartlett) dans une confrontation mentale qui est devenue fatalement physique. C’est Armond qui fait irruption dans la chambre de Shane sur une cintreuse nihiliste; Armond qui saigne dans la luxueuse baignoire ; Armond dont les restes volent dans le même avion que ses anciens frais. Pas qu’ils s’en aperçoivent : il est dans la soute alors qu’ils sont dans la cabine. Même dans la mort, le serveur est une réflexion après coup pour le servi.

La disparition d’Armond est tragique. Il clarifie également ce que The White Lotus a à dire sur la classe, son motif central. A partir du moment où Armond et ses adjoints enfilent leurs visages de jeu pour un bateau plein de nouveaux arrivants, il est clair que Le Lotus Blanc montre une lutte entre les privilégiés et les aides rémunérés. Ce qui n’est pas clair, c’est ce que la série considère comme le résultat inévitable de cette lutte. Jusqu’à la toute dernière minute, la perspective de renverser la dynamique de pouvoir en jeu est suspendue devant le personnel de l’hôtel comme une carotte alléchante. L’invitée Paula (Brittany O’Grady) persuade son amoureux de vacances Kai (Kekoa Kekumano), un natif d’Hawaï, de piller le coffre-fort de la suite de luxe où elle séjourne. La masseuse Belinda (Natasha Rothwell) présente la bienfaitrice potentielle Tanya (Jennifer Coolidge) sur son propre centre de bien-être. Et après avoir échangé des barbes avec Shane toute la semaine, Armond prend sa revanche grossière, bien que satisfaisante: il jette un dépotoir dans sa valise ouverte. Mais à la fin, aucun de ces stratagèmes ne fonctionne – pour Armond encore moins.

Au début, The White Lotus semble saper l’idée des vacances comme un moment de guérison ou d’évasion. Même pour les invités, le paradis n’est pas tout ce qu’il est censé être. Tanya porte avec elle un véritable bagage émotionnel : les cendres de sa mère cruelle et tyrannique, qu’elle ne peut se résoudre à disperser. Les hôtes de Paula, les Mossbacher, sont une famille aisée accablée par le bourreau de travail, la répression et les enfants gâtés. Shane est incapable de réfléchir, mais Rachel se rend vite compte que son prince charmant est plutôt un crapaud légitime. Pendant un certain temps, au moins, la misère du Lotus Blanc est l’égalité des chances.

Au moment où les crédits roulent, cependant, presque tous les invités sont mieux lotis, et chaque employé bien pire. Unis par le traumatisme du vol, les Mossbacher redécouvrent leur mojo, à la grande horreur de leur fille. Portée par les discours d’encouragement de Belinda, Tanya rencontre un homme qui l’aime pour la « folle alcoolique » autoproclamée qu’elle est. Et même après avoir tué un homme, Shane ne rencontre aucune sorte de satisfaction – en fait, c’est Rachel qui revient en rampant vers lui, lui promettant à travers les larmes qu’elle fera de son mieux pour être heureuse malgré ses défauts béants. Selon les propres mots de Rachel, c’est une affaire faustienne, une qu’elle prend parce que même vendre son âme à un connard avec un chapeau Cornell vaut mieux que l’inconnu.

Comparé aux ouvriers qui n’ont pas le luxe de quitter le Lotus Blanc, la joie des invités commence à prendre des allures presque vampiriques, car ils reçoivent des boosts qui viennent directement aux dépens de leurs accompagnateurs. Kai s’en tire brièvement avec un grand larcin, mais il finit par perdre à la fois son travail et sa liberté, un prix élevé à payer pour la romance ravivée des Mossbacher. Dans le cas de Belinda, le compromis est particulièrement explicite. Après avoir enchaîné Belinda pendant des jours, Tanya lui fait savoir qu’elle ne peut pas aller jusqu’au bout. « Je reviens à ce schéma où je m’accroche à quelqu’un et utilise mon argent pour le contrôler », explique-t-elle. « La dernière chose dont j’ai besoin dans ma vie est une autre relation transactionnelle. Ce n’est pas sain”—elle fait une pause—”pour moi.” Après avoir félicité Belinda pour son empathie et ses compétences, Tanya lui laisse une enveloppe remplie d’argent. Des cendres de leur relation, Tanya obtient une relation fonctionnelle pour ce qui est probablement la première fois de sa vie. Belinda reçoit juste un pourboire. Bien sûr, le cadavre appartient à l’un des membres du personnel. Ces gens ont déjà presque donné leur vie pour le bonheur des autres ; pourquoi ne pas l’officialiser.

Quant à Armond, le manager n’est pas un martyr. Le Lotus Blanc est conscient que le pouvoir n’est pas à sens unique ; ce n’est pas parce qu’Armond est exploité qu’il ne peut pas exploiter. Lors de la première, il ne remarque pas qu’une nouvelle stagiaire est très enceinte jusqu’à ce qu’elle entre en travail, et en proie à une spirale descendante, il commence à faire une proposition sexuelle à l’un de ses subordonnés. Le lotus blanc peut avoir des nuances d’allégorie, mais ce n’est jamais un jeu de moralité – une nuance qui, ironiquement, rend la chute d’Armond plus déchirante pour s’être partiellement imposée. Shane est peut-être un con, mais en ce qui concerne le différend qui a tout déclenché, il avait techniquement raison : Armond a réservé la mauvaise suite et a refusé de reculer plutôt que de donner à Shane le dernier d’une série de victoires à vie. Lorsque Shane dit par réflexe « Je suis désolé » lorsqu’il voit ce qu’il a fait, cela ressemble à la première fois qu’il s’excuse pour quelque chose dans sa vie.

Le Lotus Blanc ne donne pas suite aussi gracieusement à toutes ses préoccupations centrales. Il est juste de critiquer la série, comme l’ont fait certains critiques, pour refléter la myopie de sa distribution, en particulier au sujet du passé colonial racialisé d’Hawaï. Kai est le seul personnage hawaïen natif d’importance, et même alors un personnage relativement mineur, laissant les autres personnages filtrer le sujet à travers le prisme de leur propre vision du monde égocentrique. (Le fait que Paula ait lu Césaire à l’aéroport est une bonne idée qui indique également l’approche dilettante de la série.) Mais avec la mort d’Armond, The White Lotus met une révérence sanglante sur son histoire principale avant de quitter la ville pour une saison 2 récemment annoncée. Belinda a mis son visage de jeu sur une nouvelle récolte de clients, nous grinçons des dents et pourtant comprenons. Ceux qui tentent de briser le cycle paient un prix élevé. Mieux vaut simplement sourire et saluer.

