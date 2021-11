« Dans le foot il n’y a pas de revanche, demain est un nouveau jeu »

02/11/2021 à 13:52 CET

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, Il pensait que le duel de demain contre Liverpool en Ligue des champions n’est pas une revanche des huitièmes de finale en 2020, lorsque les rojiblancos ont gagné 2-3 et battu les Anglais, car « dans le football, il n’y a pas de revanche », de sorte que ce Mercredi sera « un nouveau match ».

« Dans le football, il n’y a pas de revanche. Quand on dit ‘la revanche de ce match à Anfield’, non, celui-là est déjà passé, il fallait avancer et ça ne revient pas. Demain est un nouveau match et il aura le conséquences de ce match, mais celle-là restera pour la mémoire des sportifs », a estimé Siméone lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur argentin s’attend à « un grand match » entre « deux clubs importants qui veulent continuer à s’améliorer et à grandir », et qui ont « de grands stades avec de grands fans », mais il a voulu mettre de côté tout lien avec ce dernier précédent.

L’Atlético est deuxième du groupe B avec 4 points, comme le troisième, Porto, et rend visite au premier, Liverpool, qui a remporté ses trois matchs et pourrait assurer sa place en huitièmes de finale s’il gagne demain. Cependant, Siméone Il a déclaré que la qualification ne se joue pas à Anfield Road.

« Je pense que les trois matchs que nous avons devant nous, les quatre équipes sont décisifs pour nous tous. Il y a encore beaucoup de résultats qui peuvent apparaître, nous savons à quoi ressemble le football, très changeant, très dangereux, quel qu’il soit. le premier peut être troisième en trois matchs, et celui qui est le premier peut fermer le classement demain. Il faudra attendre, mais il n’y a rien de garanti demain ou après-demain, chaque équipe devra concourir dans les trois matchs car les trois sont tout aussi importants », a-t-il analysé.

Le duel affrontera deux entraîneurs de renommée internationale comme lui-même Siméone et allemand Jürgen Klopp. « Je pense que les entraîneurs ont toujours beaucoup d’influence dans le jeu, au-delà du fait que dans les matches de cette catégorie, la qualité, la force finissent par marquer le chemin et la variante du match », a-t-il admis. Siméone.

L’entraîneur de l’Atlético a rappelé que lors du match aller au Metropolitano, où Liverpool s’était imposé 2-3, Klopp a réagi au match de rojiblanco, qui a rallié deux buts pour égaliser le score provisoire à la mi-temps, changeant après la pause en anglais Jordan Henderson présenter le Brésilien Fabinho.

« C’était un mouvement à surmonter en première mi-temps par nous. Les entraîneurs cherchent toujours à améliorer l’équipe au-delà du talent individuel que chacun des joueurs qui joue peut avoir », a-t-il estimé.

A la fin de cette rencontre Klopp est allé chercher Siméone pour le saluer, mais l’Argentin n’était pas là car sa coutume est de quitter le terrain dès la fin du match, une situation qui a été lue de manière controversée, mais que l’Argentin a expliqué plus tard.

« Je l’ai expliqué après le match, je n’aime pas dire bonjour après la fin des matchs car je comprends que les émotions de la part des entraîneurs sont différentes. Je comprends qu’en Angleterre c’est de la chevalerie, mais je ne partage pas c’est parce que je n’aime pas le mensonge. les sentiments que j’ai et d’eux je me comporte », a-t-il encore précisé Siméone.

Concernant ce qu’il pense de son rival ce mercredi, l’entraîneur argentin a déclaré qu’il ne le connaissait pas en tant que personne mais qu’il valorisait « le grand entraîneur qu’il est » et « l’excellent travail qu’il a fait dans les clubs où il était là. » « Je ne donne généralement pas mon opinion sur le rival (les entraîneurs), car j’ai des codes et les entraîneurs parmi nous doivent respecter cette situation », a-t-il ajouté.

Quant au bon match des derniers matches de l’Argentin Rodrigo de Paul, Siméone Il a souligné sa croissance dans le football italien et l’équipe nationale argentine. « En conséquence, il est à l’Atlético », a expliqué l’entraîneur rojiblanco, qui a reconnu des similitudes avec l’ancien joueur argentin. Juan Sebastian Verón.

« J’ai eu la chance de partager avec Véron sur le terrain et avait cette même vision du jeu que peu de footballeurs ont, qui permet d’obtenir une contre-attaque ou un jeu qui génère le vertige en raison de sa vitesse de tête. Rodrigue il veut s’améliorer, et c’est ce que j’aime le plus chez lui », a-t-il déclaré.

Concernant un autre nom propre, le portugais Joao Félix, qui débutera probablement à Liverpool, plus en raison de la sanction que traîne le Français Antoine Griezmann pour son rouge à la sortie, Siméone Il a déclaré qu’il « travaille très bien et évolue en fonction des besoins demandés par l’équipe ». « Espérons qu’il fera un bon match demain », a-t-il ajouté.

L’entraîneur argentin a confirmé qu’en plus de la sanction Griezmann et Stefan Savic, ils n’auront pas Thomas lemar ni Marcos Llorente en raison de blessures, bien qu’il n’ait pas mentionné parmi les victimes Geoffrey Kondogbia, jusqu’à présent convalescent d’un coup à l’aine. « Mais nous allons nous battre, c’est sûr, restez calmes », a-t-il conclu. Diego Pablo Simeone.