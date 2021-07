Dans le football universitaire, la SEC s’enrichit – RedState ⋆ .

Le football universitaire a souvent fait l’actualité sportive ces derniers jours, ce qui soulage les histoires sur la santé mentale des athlètes au profit de discussions sur des monticules d’argent qui sont tout simplement mentaux. La plus grande histoire implique que l’Oklahoma et le Texas passent des conférences du Big 12 à la SEC, ce qui crée immédiatement un pool de paris florissant sur le nombre de points que chaque équipe serait un outsider contre l’Alabama lors du match de championnat de la ligue.

Bien qu’il prétende être différent, le football professionnel est tout à fait dans la lignée des autres sports majeurs lorsqu’il s’agit de développer des joueurs pour entrer dans la ligue supérieure. Le baseball a ses ligues mineures assorties, le basket-ball a la G League, le hockey a la AHL et l’ECHL et le football a la SEC. La seule différence réside dans les accords salariaux, car étant donné que les joueurs universitaires sont désormais libres d’obtenir une licence et de commercialiser leur propre image, les écoles respirent plus facilement car cela signifie qu’elles ont beaucoup moins d’argent à distribuer sous la table.

L’impulsion derrière le Texas et l’Oklahoma voulant rejoindre la SEC est — surprise ! – argent. Une partie de l’univers SEC est son propre réseau de télévision, qui, curieusement, diffuse des événements sportifs à la place de ces trucs éducatifs dégoûtants. Le réseau SEC a un accord à venir non négligeable avec ESPN impliquant ce qui serait quelque 300 millions de dollars par an de l’argent de Mickey et Minnie versé dans les coffres de l’école SEC. Je ne peux pas imaginer pourquoi le Texas et l’Oklahoma voudraient participer à ce ticket repas.

Cela s’améliore dans le monde des gros rouleaux. Le Texas possède son propre réseau de télévision (Longhorn Network) qui a actuellement un accord avec ESPN. On dit que l’argent que ESPN doit encore au réseau Longhorn couvrira assez bien le montant que le Texas et l’Oklahoma devraient à leur conférence actuelle pour se rendre à la SEC. Pour mémoire, le montant total convenu entre ESPN et Longhorn Network pour un accord de vingt ans équivaut à un an de l’alliance SEC Network-ESPN.. Les mathématiques sont faciles.

Le Big 12, qui, avec une touche d’ironie, a un accord avec ESPN, crie naturellement au scandale et a envoyé au réseau une lettre de cessation et d’abstention accusant ESPN d’essayer d’attirer d’autres équipes du Big 12 pour chercher fortune ailleurs. ESPN a répondu en étiquetant les accusations balderdash et folderol, ajoutant qu’il a été beaucoup trop occupé à supprimer toutes les références en ligne à Maria Taylor pour de telles actions calomnieuses.

Et voila. La SEC continue sur la voie qu’elle a choisie d’être NFL Jr., uniquement sans plafond salarial ni problèmes de main-d’œuvre. D’autres conférences et écoles ne peuvent que serrer les dents et espérer qu’à mesure que l’attention nationale et des sommes d’argent de plus en plus folles seront jetées comme des confettis dans la section des étudiants du stade, les habitants soutiendront toujours leur équipe.

Ce qui devrait être le but du sport universitaire. Mais je ne suis pas assez stupide pour prétendre que c’est le cas.