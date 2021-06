Dans le groupe Volkswagen, ils pensent que la voiture à hydrogène n’a pas de sens | Moteur

Selon le PDG d’Herbet Diess, la voiture à hydrogène n’a pas de sens. Le patron de l’entreprise allemande a été très franc à cet égard.

Selon le PDG d’Herbet Diess, la voiture à hydrogène n’a aucun sens. Le patron de Volkswagen a été très franc à ce sujet, disant que ce type de configuration n’a aucun sens. Diess en parle, selon lui, assez bien, car il s’appuie sur une étude qui garantirait que cette technologie est trop inefficace. Nous avons recueilli les paroles d’Herbet Diess.

“Il a été démontré que la voiture à hydrogène n’est PAS la solution. L’électrification a trouvé sa place dans le trafic. Les faux débats sont une perte de temps. S’il vous plaît, écoutez la science!” Herbert meurt sur son compte Twitter.

“Si nous nous accrochons aux technologies de combustion et espérons les alimenter avec des carburants à base d’hydrogène, et ceux-ci sont trop chers et rares, nous finirons par brûler plus de pétrole et de gaz”, ont-ils également déclaré de Volkswagen.

Volkswagen a beaucoup misé sur la voiture électrique depuis la découverte du scandale des émissions. Le Dieselgate contraint de chercher une nouvelle direction, étant la voiture électrique à laquelle la marque s’est accrochée. Herbert Diess a partagé une nouvelle étude de la Institut de Potsdam pour le Climate Impact Research, un travail qui se demandait si l’hydrogène atteindrait la neutralité carbone.

La même étude précise que pour produire une voiture à hydrogène, il faut entre deux et 14 fois la quantité d’électricité qui sert à fabriquer un moteur à combustion. De plus, ils sont également soutenus par le fait que ce type de voiture a besoin de plus d’énergie que les électriques.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.