Dans le Kerala lié aux sondages, Rahul Gandhi dénonce la politique de division; dit NYAY de faire de la magie

Rahul Gandhi a déclaré que la première chose que le gouvernement UDF donnera au Kerala s’il est voté au pouvoir, c’est un Kerala pacifique, harmonieux et tranquille.

L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, s’est adressé aujourd’hui à deux rassemblements au Kerala lors de l’avant-dernier jour de campagne dans l’État. Tout en réitérant le yojana NYAY, Rahul Gandhi a également critiqué la politique de division dans une attaque voilée contre le BJP et le LDF. Il a dit que tout type de division dans ce pays affaiblit ce pays et a fait un parallèle en disant que toute division du Kerala affaiblirait l’État.

Il a dit que le Congrès estime que tous les Indiens sont égaux. «L’idéologie du Congrès est la conviction que tous les Indiens sont égaux et que ce n’est que lorsque nous serons unis que nous progresserons. Cette idéologie a permis le développement depuis de nombreuses décennies maintenant et continuera de le faire pendant de nombreuses décennies à venir », a déclaré Rahul Gandhi.

Il a affirmé que tout progrès observé aujourd’hui en Inde est dû à l’idéologie du parti du Congrès. «Quels que soient les progrès que vous voyez en Inde aujourd’hui, les institutions que vous voyez aujourd’hui sont toutes issues de l’idéologie du Congrès. Le succès de l’Inde jusqu’à présent est le résultat du travail du peuple indien et du parti du Congrès », a déclaré le chef du Congrès.

Parlant du programme de justice sociale NYAY dont on parle tant, Rahul Gandhi a déclaré que le Congrès se tournait vers les gens ordinaires pour trouver la solution à leurs problèmes. «Nous proposons des solutions intelligentes. Nous ne regardons pas le livre de Karl Marx pour trouver ces solutions, nous comptons sur vous pour trouver ces solutions. Nous ne faisons pas appel à l’intelligence d’un seul homme, mais à l’intelligence des habitants du Kerala », a-t-il dit.

Il a ajouté: «Pour la première fois dans l’histoire de cet État, nous allons garantir un revenu minimum pour chaque citoyen du Kerala. 6 000 roupies par mois, 72 000 roupies par an, iront sur le compte de chaque pauvre jusqu’à ce que cette personne soit sortie de la pauvreté », a déclaré Rahul.

Rahul Gandhi a déclaré que NYAY yojana résoudra trois problèmes pour relancer l’économie et créer des emplois. «NYAY Yojana va résoudre 3 problèmes: 1. Le problème de la pauvreté – il n’y aura plus de pauvres au Kerala, 2. Le chômage, 3. La stagnation économique… Au moment où NYAY commencera, la magie commencera. Une fois que les gens auront de l’argent, ils commenceront à acheter des choses et créeront une demande de produits. Lorsqu’il y a une demande, les gens commenceront à fabriquer ces produits, les usines rouvriront et créeront des emplois », a-t-il déclaré.

Rahul Gandhi a affirmé qu’il était venu avec une proposition pour l’avenir qui aborde les problèmes majeurs auxquels les gens sont confrontés aujourd’hui. Il a dit que si le gouvernement UDF arrive au pouvoir, il prendra des mesures concrètes pour résoudre les problèmes.

Le Kerala votera lors d’un scrutin en une seule phase le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

