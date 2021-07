Dans le Mayurbhanj d’Odisha, la promenade surprise des éléphants choque les villageois ; les fonctionnaires tentent de renvoyer le jumbo dans la forêt

in

Actuellement, les autorités tentent de chasser l’éléphant dans les jungles.

Les cas de conflits homme-animal se multiplient depuis quelques années maintenant. De nombreux animaux sauvages sont vus entrer dans les quartiers, soit à cause des activités humaines, soit ils perdent leur chemin. Des situations comme celles-ci peuvent entraîner des tragédies dans lesquelles un animal est blessé ou des humains perdent la vie. Récemment, dans le bloc Gopabandhunagar du district de Mayurbhanj à Odisha, un éléphant sauvage a été vu errant dans un village. Un tweet d’ANI citant le Département des forêts a noté que l’éléphant sauvage était venu du Bengale occidental et qu’il avait été séparé du troupeau. Actuellement, les autorités tentent de chasser l’éléphant dans les jungles.

L’agence de presse a également partagé une vidéo où l’on peut voir l’éléphant errer dans les rues du village sans savoir où aller. Une foule immense semble suivre les officiels qui tentent de chasser l’éléphant dans la jungle, afin d’éviter toute tragédie.

En Inde, de nombreux incidents se sont produits où le conflit homme-animal a coûté des vies. Selon divers rapports locaux, des incidents impliquant des éléphants ont eu lieu dans tous les États. Début mars, dans la réserve de tigres de Rajaji dans l’Uttarakhand, un homme de 55 ans a été piétiné par un éléphant et est finalement décédé. En février également, le district de Pauri Garhwal dans l’Uttarakhand a été témoin d’un cas similaire où un homme a été tué par un éléphant. Le même éléphant aurait fait irruption dans les magasins voisins plus tard et aurait également détruit une camionnette de transport.

Odisha : un éléphant a été vu errant dans un village sous le bloc de Gopabandhunagar dans le district de Mayurbhanj mercredi “L’éléphant sauvage a été séparé du troupeau qui venait du Bengale occidental. Nous essayons de chasser l’éléphant dans les jungles”, a déclaré le Département des forêts pic.twitter.com/Af9JrjdXsR – ANI (@ANI) 30 juin 2021

#REGARDER | Hier, un éléphant a été vu errant dans un village du district de Mayurbhanj à Odisha pic.twitter.com/bxRDlxOOwN – ANI (@ANI) 1er juillet 2021

Pendant ce temps, le ministre de l’Environnement de l’Union Prakash Javadekar a déclaré que le gouvernement publiera désormais des rapports basés sur LiDAR qui cartographieront les besoins en eau dans les zones forestières de 10 États de l’Inde. La technologie aidera à identifier la présence d’eau souterraine dans les zones forestières afin qu’aucun animal sauvage ne s’aventure en dehors des zones forestières à la recherche d’eau. À ce jour, les enquêtes ont été menées dans des zones forestières du Bihar, de l’Assam, du Chhattisgarh, du Jharkhand, du Manipur, du Nagaland, du Tripura, du Madhya Pradesh, de Goa et du Maharashtra.

