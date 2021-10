Dans le monde familial heureux de Julia Roberts en tant que maman de 3 adolescents

Pas que Hazel, Finn (comme maman et papa l’appellent) et leur frère Henri, né le 18 juin 2007, n’avait pas une variété d’indices à partir d’un jeune âge que leurs parents n’avaient pas des 9 à 5 typiques, que ce soit tous les voyages ou jouer sur des plateaux de tournage et dans des costumes de théâtre de Broadway chambres ou avoir occasionnellement un lauréat d’un Oscar (à part leur mère) s’arrêter dans leur maison à Malibu, où ils vivent depuis qu’ils sont devenus une famille de cinq personnes.

« Nous sommes juste reconnaissants du sentiment que nous avons d’être comme n’importe quelle autre famille dans la rue », a déclaré Roberts au WSJ. « Je ne le remets pas en question, franchement. »

Contrairement à leurs voisins, cependant (ou, peut-être comme eux, Malibu étant un endroit assez agréable), ils ont également quelques autres maisons, y compris le ranch de 30 acres près de Taos, au Nouveau-Mexique, où Roberts et Moder se sont mariés le 4 juillet. , 2002, et où l’actrice aimait historiquement passer le plus de temps possible. Mais puisque les enfants vont à l’école dans le sud de la Californie, c’est là que la majorité de la magie – les repas de famille, la pâtisserie des fêtes, le mah-jongg avec des amis, le tricot et la broderie, les fêtes d’anniversaire, les matchs de football, le surf et le skateboard – prend endroit.

« Il y a des jours où dès que vous avez fini de préparer le petit-déjeuner et de nettoyer la cuisine, il est temps de commencer le déjeuner et au moment où vous avez terminé, vous préparez le dîner et pensez qu’il doit y avoir un menu que nous pouvons commander de « Roberts a dit au Telegraph britannique en 2009. » Mais il y a des jours où c’est tellement créatif et tellement amusant et mes enfants m’aideront et, comme pour toute personne qui est une mère ou une épouse, cela devient juste une partie de votre journée. Certains jours, c’est super amusant et d’autres, c’est une corvée. «

Et tandis que les enfants grandissaient régulièrement, certaines choses n’ont pas changé, à part le fait qu’elles sont devenues encore plus importantes pour Roberts en tant que mère.