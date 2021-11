Dans le pipeline : travailler sur l’harmonisation des normes locales pour la 5G

Il faut mentionner que le mois dernier, le DoT avait formé un comité pour élaborer une stratégie de commercialisation et de monétisation des technologies 5G et 5Gi. La technologie 5Gi suscite un regain d’intérêt alors que le gouvernement vise à devenir autosuffisant en matière de technologies et de normes de télécommunications.

Même si certains organismes commerciaux mondiaux ainsi que des opérateurs de télécommunications s’opposent à ce que les normes 5G locales appelées 5Gi soient obligatoires, le milieu universitaire indien et les parties prenantes insistent sur le fait que 5Gi est basé sur la version 15 du 3GPP, qui est en cours de mise à niveau vers la version 17, et l’opposition est en raison des droits de propriété intellectuelle indiens (DPI).

Le 3GPP est une initiative mondiale qui fournit des normes et des spécifications sur les technologies de télécommunications. La version 3GPP 15 était le premier ensemble complet de normes 5G, et actuellement la plupart des radios et des chipsets sont basés sur cela.

Même si le gouvernement essaie de pousser la 5Gi, il fait face à l’opposition de divers milieux. Cependant, le milieu universitaire indien dirigé par le professeur de l’IIT Madras Bhasker Ramamurthy, et d’autres acteurs nationaux insistent sur le fait que les normes 5Gi devraient être rendues obligatoires pour les opérateurs de télécommunications indiens. « 3GPP a des fonctionnalités 5Gi en option et n’a effectué aucune procédure d’évaluation de la conformité. La 5Gi est basée sur la version 15 du 3GPP et est actuellement mise à niveau vers la version 17. L’opposition à la 5Gi est davantage due aux droits de propriété intellectuelle indiens et nous travaillons avec le 3GPP pour l’harmonisation de la version 17, mais il y a l’opposition des autres », a déclaré Ramamurthy lors d’un examen récent. prise par le secrétaire aux télécommunications K Rajaraman sur l’écosystème 5Gi.

Au cours de la réunion, il a été décidé que les universités soumettraient un projet de document de stratégie pour rendre les normes 5Gi obligatoires pour les opérateurs de télécommunications indiens avec le développement d’un écosystème de dispositifs/équipements, avec un calendrier de mise en œuvre. Le document de stratégie inclurait les avantages de l’adoption, le mécanisme d’incitation pour les fournisseurs d’appareils/équipements 5Gi et les opérateurs de télécommunications. Pour proliférer et encourager l’adoption en douceur des normes 5Gi, l’Inde peut avoir une approche progressive.

Il a également été décidé lors de l’examen que la Telecommunications Standards Development Society of India (TSDSI), en tant que membre du 3GPP, devrait intégrer les normes 5Gi dans la version 17 en tant que normes obligatoires plutôt que facultatives.

Alors que le gouvernement cherche à vulgariser et à commercialiser la 5Gi, l’industrie des télécommunications a réitéré que tout type de norme ou de technologie ne devrait pas être rendu obligatoire et laissé aux forces du marché pour son adoption. Les opérateurs télécoms ont fait leurs soumissions au département des télécommunications (DoT) concernant la 5Gi lors de leurs réunions récemment.

Les opérateurs de télécommunications sont d’avis qu’aucune technologie ne devrait être rendue obligatoire et que l’adoption devrait être laissée aux forces du marché. « Si la 5Gi est prometteuse et est un bien, tous les opérateurs de télécommunications l’utiliseront et il y aura un écosystème autour d’elle. Mais rendre obligatoire sera restrictif pour l’adoption des services 5G dans le pays », a déclaré un cadre de l’un des opérateurs.

Il y a quelques mois, l’organisme industriel COAI avait également écrit au gouvernement concernant l’adoption de la 5Gi que l’écosystème n’avait pas encore été développé, validé et testé. « Cela peut mettre le consommateur en difficulté si des options suffisantes ne sont pas disponibles pour l’achat d’appareils, car les opérateurs devront également subir des contraintes supplémentaires pour valider des technologies qui sont rares », a déclaré COAI. En outre, l’organisme a déclaré que toute nouvelle technologie devrait toujours s’appuyer sur le noyau 3GPP pour offrir des services.

L’industrie des télécommunications souhaite que le gouvernement poursuive son approche technologiquement neutre adoptée jusqu’à présent, tandis que des efforts doivent être déployés pour l’harmonisation mondiale des normes 5Gi en l’intégrant au 3GPP, afin que les opérateurs l’adoptent sans aucune intervention politique.

